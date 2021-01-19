افضل وصفات طبيعية لتشقق وخشونة الكعبين من أول مرة في المنزل

افضل وصفات طبيعية لتشقق وخشونة الكعبين يبحث عنها الكثير لعلاج تشقق وخشونة القدمين والإحساس بعدم راحة عند المشي، وان الخشونة أسبابها كثير من ارتداء حذاء غير مناسب أو المشي حافيا على ارض رطبا وكذلك الوقوف لفترات وكذلك استخدام كريمات كميائية مضرة بالقدمين، كما أن عدم الاهتمام بالكعبين بطريقة منتظمة في فصل الشتاء يسبب الجفاف والخشونة وتكثر عند النساء بالأكثر للانشغالهم الدائم بالحياة ومطالبها دون النظر إلي انفسهم والاهتمام الشخصي بأجسامهم والقدمين، لذلك يبحث كثيرا من النساء على وصفات غير مكلفة وطبيعية وسهلة من المنزل للقيام بها دون الحاجة الذهاب إلي الكوافير ودفع الكثير في المقابل للحصول على المظهر الجذاب للقدمين واصبح الاهتمام بالكعبيين بالمنزل افضل بالوصفات الطبيعية. افضل وصفات طبيعية لتشقق وخشونة الكعبين وصفة الليمون والملح والجلسيرين وماء الورد: نضع كمية من الماء الدافئ في حوض وأضف الملح الخام ومن 8 إلى 10 قطرات من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الجلسيرين وملعقة صغيرة من ماء الورد،انقع قدميك لمدة 15-20 دقيقة في هذا الماء وافرك كعبك وجوانب القدمين باستخدام حجر الخفاف أو جهاز تنظيف للقدمين، اخلط ملعقة صغيرة من الجلسيرين وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير الليمون نضع المزيج على الكعوب المتشققة، مع ارتداء زوج من الجوارب وتركه طوال الليل ويغسل صباحا بالماء الفاتر. وصفة السكر لتشقق الكعبين: نأتي 3/4 الكوب من السكر الخشن في وعاء جاف أضيفي إليه الفازلين حتى تحصلي على عجينة رخوة ثم أضيفي بضع قطرات من زيت النعناع أو أي زيت عطري آخر افركي كعب قدميكي بهذا المزيج فهذه الوصفة مفيدة جدا لقدميك. وصفة زيت الزيتون لتشقق الكعبين: اغسل قدميك وجففهما تمامًا باستخدام منشفة نظيفة وضعي طبقة من زيت الزيتون على الأجزاء المتشققة من قدميك والبسي شراب سميك واتركه طوال الليل واغسلي قدميك في الصباح. الفازلين لتشقق الكعبين : هي طريقة عصرية تضمن نتايج افضل افركي الجلد الميت من قدميك بعد نقعيها في الماء الدافئ ومن ثم ضعي الفازلين على المنطقة كعب بأكملها امزجي ملعقة صغيرة من عصير الليمون في الفازلين وغطي قدميك بجوارب حتى الفازلين تتسرب داخل الجلد للحصول على أفضل النتائج قومي بذلك يوميا قبل الذهاب إلى الفراش. شمع البرافين لتشقق الكعبين : يمكنك أيضا استخدام شمع البارافين لجفاف الجلد وعلاج تشقق القدمين وسوف يعمل أيضا لتنعيم البشرة امزجي شمع البرافين مع القليل من زيت الخردل أو زيت جوز الهند ثم ضعيهم على النار حتى يذوب الشمع ثم اتركيها لتبرد وامسحي قدميك ليلاً وخصوصاً أماكن التشققات واتركيها حتى الصباح ، لأفضل النتائج يجب الاستمرار على هذه الوصفة لأسبوع أو اثنين حتى زوال التشققات. الوسوم

افضل وصفات طبيعية لتشقق وخشونة الكعبين يبحث عنها الكثير لعلاج تشقق وخشونة القدمين والإحساس بعدم راحة عند المشي، وان الخشونة أسبابها كثير من ارتداء حذاء غير مناسب أو المشي حافيا على ارض رطبا وكذلك الوقوف لفترات وكذلك استخدام كريمات كميائية مضرة بالقدمين، كما أن عدم الاهتمام بالكعبين بطريقة منتظمة في فصل الشتاء يسبب الجفاف والخشونة وتكثر عند النساء بالأكثر للانشغالهم الدائم بالحياة ومطالبها دون النظر إلي انفسهم والاهتمام الشخصي بأجسامهم والقدمين، لذلك يبحث كثيرا من النساء على وصفات غير مكلفة وطبيعية وسهلة من المنزل للقيام بها دون الحاجة الذهاب إلي الكوافير ودفع الكثير في المقابل للحصول على المظهر الجذاب للقدمين واصبح الاهتمام بالكعبيين بالمنزل افضل بالوصفات الطبيعية. افضل وصفات طبيعية لتشقق وخشونة الكعبين وصفة الليمون والملح والجلسيرين وماء الورد: نضع كمية من الماء الدافئ في حوض وأضف الملح الخام ومن 8 إلى 10 قطرات من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الجلسيرين وملعقة صغيرة من ماء الورد،انقع قدميك لمدة 15-20 دقيقة في هذا الماء وافرك كعبك وجوانب القدمين باستخدام حجر الخفاف أو جهاز تنظيف للقدمين، اخلط ملعقة صغيرة من الجلسيرين وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من عصير الليمون نضع المزيج على الكعوب المتشققة، مع ارتداء زوج من الجوارب وتركه طوال الليل ويغسل صباحا بالماء الفاتر. وصفة السكر لتشقق الكعبين: نأتي 3/4 الكوب من السكر الخشن في وعاء جاف أضيفي إليه الفازلين حتى تحصلي على عجينة رخوة ثم أضيفي بضع قطرات من زيت النعناع أو أي زيت عطري آخر افركي كعب قدميكي بهذا المزيج فهذه الوصفة مفيدة جدا لقدميك. وصفة زيت الزيتون لتشقق الكعبين: اغسل قدميك وجففهما تمامًا باستخدام منشفة نظيفة وضعي طبقة من زيت الزيتون على الأجزاء المتشققة من قدميك والبسي شراب سميك واتركه طوال الليل واغسلي قدميك في الصباح. الفازلين لتشقق الكعبين : هي طريقة عصرية تضمن نتايج افضل افركي الجلد الميت من قدميك بعد نقعيها في الماء الدافئ ومن ثم ضعي الفازلين على المنطقة كعب بأكملها امزجي ملعقة صغيرة من عصير الليمون في الفازلين وغطي قدميك بجوارب حتى الفازلين تتسرب داخل الجلد للحصول على أفضل النتائج قومي بذلك يوميا قبل الذهاب إلى الفراش. شمع البرافين لتشقق الكعبين : يمكنك أيضا استخدام شمع البارافين لجفاف الجلد وعلاج تشقق القدمين وسوف يعمل أيضا لتنعيم البشرة امزجي شمع البرافين مع القليل من زيت الخردل أو زيت جوز الهند ثم ضعيهم على النار حتى يذوب الشمع ثم اتركيها لتبرد وامسحي قدميك ليلاً وخصوصاً أماكن التشققات واتركيها حتى الصباح ، لأفضل النتائج يجب الاستمرار على هذه الوصفة لأسبوع أو اثنين حتى زوال التشققات.

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