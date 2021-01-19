ازاي تختاري مكياج الفرح المناسب ليكي

اختيار مكياج الفرح المناسب ليكي مش مهمة سهلة ابدا ومحتاج منك تختاريه بعناية جدا عشان تطلعي بلوك مثالي في ليلة العمر ، والنهاردة هنساعدك في المهمة دي عن طريق شوية خطوات ونصايح بسيطة تقدري تحددي من خلالها مكياج الفرح اللي يناسبك اكتر.

مكياج الفرح المناسب ليكي:

لو بتخططي عشان تختاري مكياج فرحك يبقى لازم تبدأي قبل الفرح بفترة كافية ، ولكن تبدأي تدوري منين؟ النهاردة هنشارك معاكم نصايح من المحترفين وخبراء المكياج ازاي تقدري تختاري مكياج فرحك المثالي ، بالاضافة للغلطات اللي ممكن تقعي فيها في اختيار المكياج ، في عوامل لازم تحطيها في الاعتبار عشان تضيقي نطاق البحث بتاعك , زي حالة الجو, ستايل الفستان, كل ده بيحدد مكياجك يوم الفرح.

1- لخصي يوم فرحك في تلات كلمات:

خبراء المكياج اول حاجة بيطلبوها من العروسة هو وصف فرحهم في تلات كلمات ، مثلا “لو فرح هادي على البحر ، انتي مش محتاجة ان المكياج يكون رسمي اوي ، هيكون الافضل اختيار مكياج طبيعي وناعم” ، نفس الكلام ينطبق لو الكلمات التلاتة اللي توصف الفرح هي فرح رسمي كلاسيكي ، فاكيد انتي عايزة مكياجك يعكس ده ، حاولي كده انتي تعملي ده وانك تضيقي رؤيتك للفرح في تلات كلمات توصف شكل الفرح ، ده هيساعدك على اختيار مكياج مناسب بسرعة.

2- استوحي اللوك من المشاهير:

خبراء المكياج بينصحوا انك ممكن تبعتي بعض الصور لمكياج المشاهير اللي بيعجبوكي ، ودي تعتبر طريقة تانية تضيقي بيها نطاق لوك المكياج اللي ممكن تعتمدي عليه ، مش بس اللي يناسب الفستان والمكان ولكن كمان المناسب لشخصيتك ، لان ضروري جدا انك تحسي براحة نفسية وانتي حاطه المكياج ، ممكن تجمعي الصور المفضلة ليكي لمكياج المشاهير من المهرجانات او الاحتفالات المختلفة او المناسبات ، وشوفي ايه اكتر الحاجات اللي بتجذبك في اللوك هل مكياج العيون؟ احمر الشفايف؟ بمجرد ما تعرفي ايه اللي بيعجبك بالظبط في اللوك بتاعهم ، هتقدري تنفذيه لنفسك بالمناسب ليكي.

3- حطي في اعتبارك ملابس يوم الفرح:

فستان الفرح ممكن يبقى ليه تأثير على مكياجك ، ويلهمك باللوك المناسب ، على سبيل المثال لو لابسة فستان منفوش اوي وطالعة بلوك ملكي هيتناسب معاه رسمة الكات اي الكلاسيكية مع شفايف حمرا ، في حين ان لو الفستان بسيط هيناسبه المكياج الطبيعي والناعم اكتر.

4- اعرفي حالة الجو:

حالة الجو ممكن كمان تأثر كمان على اختيار المكياج ، ومعرفة حالة الطقس يوم الفرح ممكن تساعدك في تحديد لوك المكياج ، لو الفرح هيكون في يوم الجو فيه دافي فهنا هيكون الافضل التركيز على مستحضرات التجميل الاخف وعلى كل المنتجات المقاومة للمية عشان المكياج ميسحش ، ولو الفرح في يوم برد ، هتبقى محتاجة تستخدمي مستحضرات ومنتجات ترطب البششرة عشان تحافظي على نضارة البشرة في اليوم ده ، بمجرد ما تعرفي حالة الجو يوم فرحك ، اتكلمي مع خبيرة المكياج واستشيريها حوالين نوع المنتجات اللي المفروض تستخدميها.

5- اسألي اللي حواليكي عن رأيهم:

لو مش قادرة تاخدي قرار بنفسك عن لوك المكياج ، ممكن تعتمدي على الاشخاص اللي بتثقي فيهم زي عيلتك, اصحابك المقربين هيقولوا رايهم بشكل مباشر وهينصحوكي بالصح والمناسب ليكي ، اجمعي اللوك اللي عجباكي وشاركيها مع اصحابك وشوفي رايهم وخليهم يختاروا معاكي ، ولو في اكتر من لوك عاجبك ، في الحالة دي اختاري الميزة المفضلة اكتر في كل لوك وعدلي اللوك العام عشان يناسب شخصيتك.

6- اعتمدي على اللوك الكلاسيك:

كل المحترفين اجمعوا انك مش هتغلطي ابدا مع لوك المكياج الكلاسيكي ، اللي بيعتمد على التركيز على حاجة واحدة بس اما على العيون او الشفايف مش الاتنين مع بعض ، وده بيخلي اللوك يطلع مثالي وخالي من العيوب والغلطات ، ولو انتي مش عارفة تبدأي منين ممكن ترجعي لورا شوية وتشوفي لوك قديمة لان الستايل ده في المكياج مش بيبطل ابدا.

7- اختاري اللوك من اللي شبهك:

خبراء المكياج بيشوفوا ان الانستجرام وال Pinterest مصدرين رائعين جدا ممكن تختاري منهم ، ولكن مع ذلك ليهم نصيحة في تضييق نطاق البحث من بحر مالوش نهاية من الصور ، انك تختاري لوك مكياج من موديل او مشاهير ليهم نفس لون البشرة والملامح وشكل الوش ، بالطريقة دي هيكون اسهل عليكي تختاري المناسب ليكي اكتر.

8- حددي اولوياتك اللي بتفضليها:

كل اللي قولناه ده اقتراحات ممكن تساعدك لو حاسه ان انتي تايهة ومش عارفة تختاري ازاي او تبدأي منين ، دي مجرد نصايح تساعدك في البحث ، لكن في النهاية اعتمدي على المكياج اللي حاسه انك هتكوني مرتاحة فيه ، ورأيك هو المهم في الاخر ، اختاري لوك المكياج اللي انتي حاسه بيه.

غلطات مكياج الفرح اللي المفروض تتجنبيها:

اثناء اختيارك للوك مكياج الفرح المناسب ليكي ، في بعض الغلطات اللي لازم تتجنبيها ، واحنا هنشارك معاكم دلوقتي اكبر غلطات مكياج الفرح اللي خبراء المكياج بيشوفوها او بتقابلهم بشكل دائم في حياتهم المهنية.

1- تجاهل رغبتك:

ممكن تكوني انتي دايما بتحلمي انك تحطي روج احمر كلاسيك يوم فرحك ، ولكن في المقابل ممكن تكوني بتسمعي من صاحباتك او اللي حواليكي اراء مختلفة تشكك في اختيارك ، ولكن خبراء المكياج بيقولوا ان تجاهل رغبتك يعتبر غلط كبير ، افضل حاجة انك تعملي اللي المريح اكتر بالنسبة لك واللي انتي حاساه ، خلي عندك ثقة في احساسك واختاري لوك مكياج يحسسك بالثقة وان شكلك حلو.

2- تخطي تجربة مكياج الفرح:

جلسة تجربة مكياج الفرح مهمة ، هتقدري تحددي اللوك اللي انتي عايزاه بالظبط وتستبعدي اللي انتي مش حباه او مش مرتاحة فيه ، كمان تجربة المكياج هيخليكي تختبري طول عمر المكياج ، وهتقدري تعرفي مثلا هل الماسكارا مقاومة للمية ولا لا ، وهل كريم الاساس مناسب لبشرتك وشكله حلو في الصور ، بالاضافة ان ده هيعتبر فرصة للتواصل مع خبيرة المكياج والتعامل معاها قبل يوم الفرح.

3- تفكري ان لوك مكياج شخص تاني هيناسبك:

احنا قولنا فوق من ضمن الاقتراحات عشان تضيقي البحث عن لوك المكياج انك تعملي لوك بيعجبك لحد من المشاهير ، ولكن ضروري انك تستوحي منها بس وتاخدي افكار وتعدليها باللي يناسبك ، لان كل شخص ملامحة وشكل وشه بتختلف وبتكون عايزة مكياج يناسبها ، عشان كده كمان قولنا انك ضروري تاخدي افكار من مشاهير شبهك من حيث لون البشرة وملامح الوش عشان الاختيار يكون صح.

4- مش بتهتمي بروتين العناية بالبشرة:

المكياج المثالي بيبدأ بقاعدة صح ، عشان كده غلط انك تتجاهلي روتين العناية بالبشرة ، روتين العناية هيساعد ان بشرتك يبقى شكلها نضر وصحي والمكياج يطلع بشكل احلى ، وكل ما بدأتي في الروتين بدري كل ما كان افضل لبشرتك ، بالاضافة كمان ان فترة قبل الفرح مش هي الفترة المناسبة لتجارب منتجات جديدة على بشرتك ، ولكن اعتمدي على المنتجات اللي بشرتك متعودة عليها وبتجيب معاها نتيجة وامشي على روتين ثابت ، ولو عايزة مساعدة اضافية او عندك مشاكل في بشرتك استشيري دكتور جلدية.

تعالوا نشوف مع بعض بالصور مجموعة افكار لمكياج الفرح ممكن تستلهمي منها اللوك بتاعك:

افضل ستايلات شوز للعروسة للوك مثالي في ليلة العمر