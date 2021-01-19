ماهي الاطعمة التي يفضل ان يتجنبها مريض التفول، دوت الخليج الأطعمة التي تفقد المريض السيطرة على المرض من خلال زيادة شدة أعراضه.

ومرض التفول أو ما يسمى بأنيميا الفول هو مرض جيني يتسبب للمصاب به نقص في كمية أنزيم G6PD في الدم، والذي يعتبر أنزيماً هاماً لتنظيم التفاعلات الكيميائية الحيوية في الجسم والحفاظ على سلامة خلايا الدم الحمراء.

ماهي الاطعمة التي يفضل ان يتجنبها مريض التفول:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة من الأطعمة التي يفضل على مريض التفول أن يتجنبها وهي:

الفول، وفي بعض الأحيان ينصح بتجنب كافة أنواع البقوليات.

التوت البري الأزرق.

التوفو وحليب الصويا وفول الصويا.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الليمون و البرتقال والكيوي أو مكملات فيتامين سي.

المنثول الذي يتواجد في النعناع وبعض الأعشاب العطرية.

أي نوع طعام يحتوي على صبغات زرقاء اللون.

كما أن هنالك بعض الأدوية التي تحفز أعراض مرض التفول وهي:

الأدوية المضادة للملاريا.

الأدوية التي يتم استعمالها لعلاج العديد من أنواع الالتهابات والعدوى.

دواء الأسبرين.

بعض الأدوية من نوع مضادات الالتهاب اللاستيرويدية.

أعراض مرض التفول:

تختلف شدة الأعراض من مريض إلى آخر تبعًا لعدد من العوامل منها العمر والجنس فالرجال يصابون به أكثر من النساء، والوراثة، وفي الغالب الأعراض دوت الخليج:

سرعة ضربات القلب.

انقطاع في النفس.

تغير لون البول إلى اللون البرتقالي الداكن.

الإصابة بالحمى.

الشعور المتكرر بالتعب والإرهاق.

الدوخة والدوار.

شحوب البشرة والوجه.

اليرقان، أو اصفرار البشرة واصفرار بياض العيون.

علاج مرض التفول:

مرض التفول مرض جيني وراثي ولا يمكن الشفاء منه بشكل تام، بل يمكن التوقف عن تناول الأطعمة التي تفاقم أعراضه وكذلك الأدوية، والتعايش مع المرض هو العلاج الأمل.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.