ما دوت الخليج اسباب الام الدورة الشهرية الحادة عند البنات

تمر المرأة بتغيرات هرمونية كثيرة في حياتها، منذ البلوغ ونزول الدورة الشهرية مروراً بالحمل والولادة وانتهاء بمرحلة انقطاع الطمث والاضطرابات المترافقة معها.

ومعروف ان الدورة الشهرية او الطمث او الحيض، تحمل معها متغيرات قبل واثناء نزول الدورة، سواء لجهة الالام والاضطرابات النفسية وزيادة الاقبال على الطعام.

والام الدورة الشهرية الاعتيادية يمكن تحملها والتعايش معها وعلاجها بطرق بسيطة سواء عن طريق الراحة او تناول بعض الادوية المهدئة او المشروبات. لكن الام الدورة الشهرية غير العادية او ما يعرف بعسر الطمث هو ما يزعج المرأة ويجعلها عرضة لمشاكل واضطرابات كثيرة كل شهر.

فما هو عسر الطمث، وما دوت الخليج اسبابه واعراضه، وكيف يمكن علاجه؟ هذا ما تجيبنا عليه الدكتورة هدى شاهين، أخصائية أمراض النساء والولادة في عيادة "ذا وان كلينيك دبي".

اسباب واعراض آلام عسر الطمث

بحسب د. شاهين، آلام الدورة الشهرية غير العادية أو عسر الطمث Disminorrha دوت الخليج عبارة عن آلام تبدأ قبل الدورة الشهرية بيوم أو يومين في أسفل البطن، وتترافق مع آلام شديدة وأوجاع في الظهر تنتقل إلى الفخذين؛ وتستمر في اليوم الثاني أو الثالث مع بدء الدورة الشهرية.

هناك نوعان من عسر الطمث:

عسر الطمث الأولي: يبدأ عند مرحلة البلوغ ما بين 11 - 14 سنة. ويحدث نتيجة افراز مادة كيميائية في بطانة الرحم دوت الخليج البروستاغلاندين التي تسبب تقلصات رحمية. ويبدأ الألم قبل الدورة الشهرية مباشرة حيث يرتفع مستوى البروستاغلاندين في بطانة الرحم، ويستمر الألم لمدة يومين أو ثلاثة مع بدء الدورة.

ومن الأسباب الأخرى لعسر الطمث الاولي، تضيق عنق الرحم الشديد عند الفتيات، أثناء خروج الخثرات الدموية والتي تسبب الشعور بالألم الشديد لديهن.

عسر الطمث الثانوي: ويحدث لدى السيدات الائي تتراوح أعمارهن ما بين 18 - 20 عاماً وما فوق، حيث يبدأ قبل بدء الدورة بيوم أو يومين ويمكن أن يستمر بعد انتهاء الدورة.

ومن اسباب عسر الطمث الثانوي:

هجرة بطانة الرحم إلى خارج الرحم (اندومتيريوز Endometriosis).

هجرة بطانة الرحم إلى عضلة الرحم (ادينوميوز Adinomyosis).

التهاب الحوض أو التهاب باطن الرحم Endometritis.

اضافة الى الأورام الليفية في جدار الرحم التي تسبب شعوراً شديداً بالألم ويزيد من غزارة الدورة الشهرية.

اعراض عسر الطمث

تشير د. شاهين الى ان أعراض عسر الطمث تختلف من سيدة إلى أخرى ما بين ألم في أسفل البطن، والشعور بالضغط على منطقة البطن أو أسفل الظهر أو الفخذين والوركين.

وتكون على شكل تقلصات شديدة تسبب أحيانا اضطرابات في المعدة، والغثيان، والتقيؤ، والاسهال.

طرق علاج عسر الطمث

تؤكد د. شاهين ان علاج عسر الطمث بنوعيه، يمكن أن يتم باستخدام كمادات دافئة على البطن مع مسكنات والأدوية غير السيتيرويدية متل الأيبوبروفين والفولتارين.

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