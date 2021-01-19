طريقة عمل كيكة سنيكرز بألذ وأسهل طريقة ممكن تجربوها والطعم روعة

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تعد كيكة سنيكرز من أشهى الحلويات الغربية، حيث تتميز بمذاق رائع ولذيذ، ويعشقها الصغار والكبار. وتتميز بشهرة عالمية كثيرة، حيث يقبل عليها الأشخاص من جميع البلدان. ولكل عشاق الفول السوداني والكراميل سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة سنيكرز وطريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمذاق لذيذ.مكونات كيكة سنيكرز
تتكون كيكة سنيكرز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير الكيك
- 180 جم حليب.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 137 جم زيت.
- 3 بيضات.
- 200 جم سكر.
- رشة فانيليا.
- 180 جم دقيق متعدد الاستعمالات.
- ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- 25 جم كاكاو خام.
- ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.
مقادير صوص الكراميل
- 225 جم سكر.
- كوب إلا ربع ماء بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 2 كوب حليب.
- 56 جم زبدة.
- رشة ملح.
- 2 كوب فول سوداني محمص.
للتزيين (اختياري)
- شوكولاتة مذابة.
طريقة التحضير
يتم تحضير كيكة سنيكرز بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر خلاط، ونضيف إليه الحليب وعصير الليمون الزيت والبيض والسكر والفانيليا ونخلطهم جيدا حتى يصبح لون الخليط فاتح.
- ثم نضيف الدقيق والبيكينج بودر والكاكاو الخام والقهوة، ثم نخلطهم في الخلاط قليلا.
- ثم نحضر صينية مقاس 20*30 وندهنها بالزبدة أو الزيت، ثم نسكب فيها خليط الكيك.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن في الرف الأوسط لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة، ومن الممكن أن نختبر الكيكة بخلة أسنان.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونضعها على شبكة تبريد حتى تبرد.
- ثم نحدث ثقوب في الكيكة بواسطة خلة أسنان، ونسقيها بالحليب، ثم نتركها جانبا.
- ثم نحضر صوص الكراميل، نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها السكر ونقلبه جيدا حتى يذوب ويتكرمل.
- ثم نضيف الماء ونقلبهم جيدا، ثم نضيف النشا المذاب في الحليب ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف الزبدة ونقلبهم جيدا حتى يثقل الخليط.
- ثم نضيف رشة ملح وفول سوداني محمص ونقلبهم جيدا لمدة دقيقة أو دقيقتين تقريبا، ثم نرفعه من على النار.
- ثم نسكب صوص الكراميل على الكيكة، ثم نزينها بشوكولاتة مذابة على شكل خطوط، ثم نضعها في الثلاجة تبرد أو تقدم ساخنة حسب الرغبة.
- ثم تقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد كيكة سنيكرز من أشهى الحلويات الغربية، حيث تتميز بمذاق رائع ولذيذ، ويعشقها الصغار والكبار. وتتميز بشهرة عالمية كثيرة، حيث يقبل عليها الأشخاص من جميع البلدان. ولكل عشاق الفول السوداني والكراميل سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة سنيكرز وطريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمذاق لذيذ.مكونات كيكة سنيكرز
تتكون كيكة سنيكرز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
مقادير الكيك
- 180 جم حليب.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- 137 جم زيت.
- 3 بيضات.
- 200 جم سكر.
- رشة فانيليا.
- 180 جم دقيق متعدد الاستعمالات.
- ملعقة كبيرة بيكينج بودر.
- 25 جم كاكاو خام.
- ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.
مقادير صوص الكراميل
- 225 جم سكر.
- كوب إلا ربع ماء بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- 2 كوب حليب.
- 56 جم زبدة.
- رشة ملح.
- 2 كوب فول سوداني محمص.
للتزيين (اختياري)
- شوكولاتة مذابة.
طريقة التحضير
يتم تحضير كيكة سنيكرز بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر خلاط، ونضيف إليه الحليب وعصير الليمون الزيت والبيض والسكر والفانيليا ونخلطهم جيدا حتى يصبح لون الخليط فاتح.
- ثم نضيف الدقيق والبيكينج بودر والكاكاو الخام والقهوة، ثم نخلطهم في الخلاط قليلا.
- ثم نحضر صينية مقاس 20*30 وندهنها بالزبدة أو الزيت، ثم نسكب فيها خليط الكيك.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن في الرف الأوسط لمدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 دقيقة، ومن الممكن أن نختبر الكيكة بخلة أسنان.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونضعها على شبكة تبريد حتى تبرد.
- ثم نحدث ثقوب في الكيكة بواسطة خلة أسنان، ونسقيها بالحليب، ثم نتركها جانبا.
- ثم نحضر صوص الكراميل، نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها السكر ونقلبه جيدا حتى يذوب ويتكرمل.
- ثم نضيف الماء ونقلبهم جيدا، ثم نضيف النشا المذاب في الحليب ونقلبهم جيدا.
- ثم نضيف الزبدة ونقلبهم جيدا حتى يثقل الخليط.
- ثم نضيف رشة ملح وفول سوداني محمص ونقلبهم جيدا لمدة دقيقة أو دقيقتين تقريبا، ثم نرفعه من على النار.
- ثم نسكب صوص الكراميل على الكيكة، ثم نزينها بشوكولاتة مذابة على شكل خطوط، ثم نضعها في الثلاجة تبرد أو تقدم ساخنة حسب الرغبة.
- ثم تقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
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