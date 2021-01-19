طريقة عمل كيكة سنيكرز بألذ وأسهل طريقة ممكن تجربوها والطعم روعة

تعد كيكة سنيكرز من أشهى الحلويات الغربية، حيث تتميز بمذاق رائع ولذيذ، ويعشقها الصغار والكبار. وتتميز بشهرة عالمية كثيرة، حيث يقبل عليها الأشخاص من جميع البلدان. ولكل عشاق الفول السوداني والكراميل سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كيكة سنيكرز وطريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمذاق لذيذ.

مكونات كيكة سنيكرز

تتكون كيكة سنيكرز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذقها الرائع واللذيذ، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيك

180 جم حليب.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

137 جم زيت.

3 بيضات.

200 جم سكر.

رشة فانيليا.

180 جم دقيق متعدد الاستعمالات.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

25 جم كاكاو خام.

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان.

مقادير صوص الكراميل

225 جم سكر.

كوب إلا ربع ماء بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 كوب حليب.

56 جم زبدة.

رشة ملح.

2 كوب فول سوداني محمص.

للتزيين (اختياري)

شوكولاتة مذابة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة سنيكرز بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: