حضري صوص الشوكولاتة اللذيذ بالكاكاو في 3 دقائق بس وبطريقة سهلة جدا

حضري صوص الشوكولاتة اللذيذ بالكاكاو، صوص الشوكولاتة يعتبر من أجمل انواع الصوص الذي يعشقه معظم الأشخاص، خاصة الأطفال الذين يعشقون تناول الشوكولاتة، ويمكن تحضيره بأكثر من نكهة بكل سهولة داخل المنزل، ولكن بعض الأمهات لا تعرف طريقة تحضير هذا الصوص، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل صوص الشوكولاتة في المنزل.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو

يعتبر صوص الشوكولاتة من أكثر أنواع الحلويات التي يتم استخدامها في تحضير العديد من أنواع الكيك، وإليكم في السطور الآتية المكونات اللازمة لتحضير صوص الشوكولاتة بالكاكاو

المكونات:

ربع كأس كبير من الكاكاو الخام.

ربع كأس كبير من السكر الناعم.

كوب إلا ربع كبير من الحليب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

امزجي الحليب مع السكر، ومقدار الكاكاو في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة. اتركي الخليط على النار حتى يصل إلى درجة الغليان. ضيفي مقدار الزبدة إلى خليط الكاكاو، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض جيدا، ثم اتركي الخليط على النار حتى يتكون خليط كثيف. اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ قليلا، ثم اسكبي خليط الكاكاو في وعاء محكم الغلق، حتى يصبح صوص الشيكولاتة جاهز للإستخدام.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة بالكاكاوطريقة عمل أسهل صوص الشوكولاتة للكيك

المكونات

500 جرام من الشوكولاتة الداكنة.

نصف كيلة من الكريمة الخاصة بالحلويات.

ضعي الشوكولاتة في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة حتى تذوب الشوكولاتة. ضيفي الكريمة إلى مقدار الشوكولاتة، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط الشوكولاتة في وعاء محكم الغلق، حتى يصبح صوص الشوكولاتة جاهز للكيك.

طريقة تحضير أسهل صوص شوكولاته للكيك

وبذلك قد وضحنا إليكم طريقة عمل صوص الشوكولاتة بالكاكاو وطريقة عمل أسهل صوص شوكولاتة للكيك.