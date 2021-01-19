خلية نحل قطنية وطرية ومحشية جبنة حضريها بمكونات موجوده في البيت

خلية نحل قطنية وطرية ومحشية جبنة، خلية النحل بالجبن تعتبر من أشهر المخبوزات في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق رائع ورائحة شهية، تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناولها مع المشروبات الدافئة، كوجبة إفطار او عشاء خفيفة، ويمكن حشوها بأي نوع من الجبن حسب الرغبة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل خلية النحل بالجبنة. طريقة عمل خلية النحل بالجبنة طريقة عمل خلية النحل بالجبنة سنعرض لكم من خلال السطور القادمة مكونات وخطوات تحضير خلية النحل بالجبنة المقادير كأس كبير من جبنة فيتا.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

6 ملاعق صغيرة من الزبدة.

500 جرام من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة.

ربع ملعقة من الزعتر المجفف. طريقة تحضير خلية النحل بالجبن اخلطي الدقيق بعد نحله مع الملح، والسكر، والزبدة، والخميرة جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي مقدار الحليب إلى خليط الدقيق، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض لمدة ربع ساعة، حتى تتكون عجينة لينة. ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق بعد دهنه بقليل من الزيت، ثم اتركيها لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر ويزداد حجمها للضعف. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات متشابهة،ثم اخلطي مقدار الجبن مع الزعتر في وعاء صغير الحجم. افردي كل كرة وضعي بها كمية مناسبة من خليط الجبن، ثم اغلقي الكرات مرة اخرى جيدا من جميع الجوانب. ضعي كرات العجين بصينية، ثم اتركيها جانبا بعد تغطيتها لمدة ساعة إلى ربع حتى تتخمر العجينة مرة أخرى. اخفقي الماء مع البيض جيدا، ثم وزعي الخليط على سطح العجين، ثم ضعي الصينية في الفرن على نار منخفضة، ثم اتركيها لمدة ساعة، حتى تنضج خلية النحل بالجبن، وصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير خلية النحل بالجبن الوسوم

خلية نحل قطنية وطرية ومحشية جبنة، خلية النحل بالجبن تعتبر من أشهر المخبوزات في مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بمذاق رائع ورائحة شهية، تجعل جميع الأشخاص يعشقون تناولها مع المشروبات الدافئة، كوجبة إفطار او عشاء خفيفة، ويمكن حشوها بأي نوع من الجبن حسب الرغبة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل خلية النحل بالجبنة. طريقة عمل خلية النحل بالجبنة طريقة عمل خلية النحل بالجبنة سنعرض لكم من خلال السطور القادمة مكونات وخطوات تحضير خلية النحل بالجبنة المقادير كأس كبير من جبنة فيتا.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة كبيرة من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

6 ملاعق صغيرة من الزبدة.

500 جرام من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ثلاث ملاعق صغيرة من الخميرة.

ربع ملعقة من الزعتر المجفف. طريقة تحضير خلية النحل بالجبن اخلطي الدقيق بعد نحله مع الملح، والسكر، والزبدة، والخميرة جيدا في وعاء مناسب للخلط. ضيفي مقدار الحليب إلى خليط الدقيق، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض لمدة ربع ساعة، حتى تتكون عجينة لينة. ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق بعد دهنه بقليل من الزيت، ثم اتركيها لمدة 45 دقيقة حتى تتخمر ويزداد حجمها للضعف. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات متشابهة،ثم اخلطي مقدار الجبن مع الزعتر في وعاء صغير الحجم. افردي كل كرة وضعي بها كمية مناسبة من خليط الجبن، ثم اغلقي الكرات مرة اخرى جيدا من جميع الجوانب. ضعي كرات العجين بصينية، ثم اتركيها جانبا بعد تغطيتها لمدة ساعة إلى ربع حتى تتخمر العجينة مرة أخرى. اخفقي الماء مع البيض جيدا، ثم وزعي الخليط على سطح العجين، ثم ضعي الصينية في الفرن على نار منخفضة، ثم اتركيها لمدة ساعة، حتى تنضج خلية النحل بالجبن، وصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير خلية النحل بالجبن

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