طريقة عمل كيك الطاسة البان كيك البرازيلي بالخطوات سهلة وبسيطة ومذاق رائع

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طريقة عمل كيك الطاسة البرازيلية، هي واحدة من أسهل طرق عمل الكيك في المنزل، بطريقة سهلة ومبدعة ومذاق شهي، سوف يحبه أفراد أسرتك، خاصة أنها تنغمر في صوص الشكولاتة اللذيذ، والطريقة للشيف هبة أبو الخير، التي تقدم العديد من الوصفات البسيطة، لطعام منزلي مثل المطاعم والكافيهات خارج المنزل.طريقة عمل كيك الطاسة
كيكة الطاسة بدون حليب، أو البان كيك بالشكولاتة، ولكن ليس البان كيك بالطريقة الأمريكية، واحدة من أشهر طرق عمل الكيك الإسفنجي المعروف، خاصة إذا كان لديك مناسبة بسيطة كاحتفال بنجاح أحد الأبناء، أو حتى إذا كنت ترغبين في عمل بان كيك اسفنجي في 10 دقائق وبسيطة الخطوات، مغمور بصوص الشكولاتة الشهي، وهي تشبه قليلًا طريقة عمل حلى أوفر جار المعروف، ولكن مع الاختلاف في الخطوات والنتيجة النهائية.مقادير تحضير كيك الطاسة
- كوب واحد من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- 7 ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 حبة بيض في درجة حرارة الغرفة.
- رشة من الملح الناعم.
- 2 حبة جزر متوسطة الحجم.
- في الخلاط الكهربائي، قومي بوضع الجزر المقطع إلى شرائح، ثم أضيفي السكر ثم الزيت، ثم الفانيليا والبيض، ثم اخفقي المكونات جيدًا حتى تمام التجانس واختفاء الجزر.
- وقفي الخفق وأضيفي الدقيق والملح والبيكنج بودر، وفي حال لم يكن الخلاط قويًا لا تضيفي الدقيق، والأفضل أن تقوي بتفريغ الخليط ثم انخلي الدقيق معه، واضربي بمضرب البيض.
- في مقلاة ساخنة على النار، أضيفي سائل البان كيك بسمك متوسط دائري، ثم أضيفي ملعقة نوتيلا جاهزة، أو قومي بتنفيذ طريقة عمل النوتيلا في المنزل، ثم ضعي فوقها سائل البان كيك مرة أخرى بالأعلى، بحيث تكون النوتيلا في المنتصف.
- عندما يبدأ البان كيك في عمل فقاقيع بالأعلى، قومي بوضعه على الجهة الأخرى، حتى يتنضج.
- عندما ترفعي البان كيك عن النار، لا تتركيه في الهواء، ولكن قومي بتغطيته بشكل جيد.
- يمكنك عمل وص شكولاتة في منزلك بخطوات بسيطة، وذلك في إناء عميق على نار هادئة، ضعي السكر مع ملعقتين كبار من الزبدة، مع ملعقة صغيرة من النسكافية.
- ثم أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو غير المحلى، ثم ¾ كوب حليب سائل، وقلبيه على النار حتى تتجانس المكونات، واتركيه قليلًا سوف يكون القوام أثقل.
- اغمري البان كيك السريع، في صوص الشكولاتة واستمتعي بأفضل طعم بان كيك أصلي.
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طريقة عمل كيك الطاسة البرازيلية، هي واحدة من أسهل طرق عمل الكيك في المنزل، بطريقة سهلة ومبدعة ومذاق شهي، سوف يحبه أفراد أسرتك، خاصة أنها تنغمر في صوص الشكولاتة اللذيذ، والطريقة للشيف هبة أبو الخير، التي تقدم العديد من الوصفات البسيطة، لطعام منزلي مثل المطاعم والكافيهات خارج المنزل.طريقة عمل كيك الطاسة
كيكة الطاسة بدون حليب، أو البان كيك بالشكولاتة، ولكن ليس البان كيك بالطريقة الأمريكية، واحدة من أشهر طرق عمل الكيك الإسفنجي المعروف، خاصة إذا كان لديك مناسبة بسيطة كاحتفال بنجاح أحد الأبناء، أو حتى إذا كنت ترغبين في عمل بان كيك اسفنجي في 10 دقائق وبسيطة الخطوات، مغمور بصوص الشكولاتة الشهي، وهي تشبه قليلًا طريقة عمل حلى أوفر جار المعروف، ولكن مع الاختلاف في الخطوات والنتيجة النهائية.مقادير تحضير كيك الطاسة
- كوب واحد من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- 7 ملاعق كبيرة من الزيت.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- 2 حبة بيض في درجة حرارة الغرفة.
- رشة من الملح الناعم.
- 2 حبة جزر متوسطة الحجم.
- في الخلاط الكهربائي، قومي بوضع الجزر المقطع إلى شرائح، ثم أضيفي السكر ثم الزيت، ثم الفانيليا والبيض، ثم اخفقي المكونات جيدًا حتى تمام التجانس واختفاء الجزر.
- وقفي الخفق وأضيفي الدقيق والملح والبيكنج بودر، وفي حال لم يكن الخلاط قويًا لا تضيفي الدقيق، والأفضل أن تقوي بتفريغ الخليط ثم انخلي الدقيق معه، واضربي بمضرب البيض.
- في مقلاة ساخنة على النار، أضيفي سائل البان كيك بسمك متوسط دائري، ثم أضيفي ملعقة نوتيلا جاهزة، أو قومي بتنفيذ طريقة عمل النوتيلا في المنزل، ثم ضعي فوقها سائل البان كيك مرة أخرى بالأعلى، بحيث تكون النوتيلا في المنتصف.
- عندما يبدأ البان كيك في عمل فقاقيع بالأعلى، قومي بوضعه على الجهة الأخرى، حتى يتنضج.
- عندما ترفعي البان كيك عن النار، لا تتركيه في الهواء، ولكن قومي بتغطيته بشكل جيد.
- يمكنك عمل وص شكولاتة في منزلك بخطوات بسيطة، وذلك في إناء عميق على نار هادئة، ضعي السكر مع ملعقتين كبار من الزبدة، مع ملعقة صغيرة من النسكافية.
- ثم أضيفي 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو غير المحلى، ثم ¾ كوب حليب سائل، وقلبيه على النار حتى تتجانس المكونات، واتركيه قليلًا سوف يكون القوام أثقل.
- اغمري البان كيك السريع، في صوص الشكولاتة واستمتعي بأفضل طعم بان كيك أصلي.
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