طريقة عمل كيك الطاسة البان كيك البرازيلي بالخطوات سهلة وبسيطة ومذاق رائع

طريقة عمل كيك الطاسة البرازيلية، هي واحدة من أسهل طرق عمل الكيك في المنزل، بطريقة سهلة ومبدعة ومذاق شهي، سوف يحبه أفراد أسرتك، خاصة أنها تنغمر في صوص الشكولاتة اللذيذ، والطريقة للشيف هبة أبو الخير، التي تقدم العديد من الوصفات البسيطة، لطعام منزلي مثل المطاعم والكافيهات خارج المنزل.

كيكة الطاسة بدون حليب، أو البان كيك بالشكولاتة، ولكن ليس البان كيك بالطريقة الأمريكية، واحدة من أشهر طرق عمل الكيك الإسفنجي المعروف، خاصة إذا كان لديك مناسبة بسيطة كاحتفال بنجاح أحد الأبناء، أو حتى إذا كنت ترغبين في عمل بان كيك اسفنجي في 10 دقائق وبسيطة الخطوات، مغمور بصوص الشكولاتة الشهي، وهي تشبه قليلًا طريقة عمل حلى أوفر جار المعروف، ولكن مع الاختلاف في الخطوات والنتيجة النهائية.

كوب واحد من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

7 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 حبة بيض في درجة حرارة الغرفة.

رشة من الملح الناعم.

2 حبة جزر متوسطة الحجم.