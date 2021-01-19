طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الاقتصادية بطريقة سهلة في الخلاط كيكة الشيكولاتة من اروع الكيكات التي يحبها الكبار والصغار ومن الحلويات سهلة وسريعة التحضير بمكوناتها وفي هذه الطريقة نستخدم الخلاط ليجعل قوامها قوام ناعم وسنعرض لكم الان طريقة عمل كيكة الشيكولاتة الاقتصادية بطريقة سهلة في الخلاط.

مقادير ومكونات كيكة الشيكولاتة الاقتصادية

كوب الا ربع لبن

عصرة ليمون

3 بيض

من كوب الي كوب الا ربع سكر

1 كوب ونص دقيق

1 معلقه كبيرة بيكنج باودر

1/4 كوب كاكاو خام

1/2 كوب من الزيت ويمكن زيادة معلقتين ايضا

1 معلقة صغيرة من الفانيليا

اضيفي عصرة الليمون علي مقدار اللبن واتركيهم مده دقيقتين علي الاقل.

ثم ضيفي باقي المواد السائلة مع ال 3 بيضات والسكر والفانيليا واضربيهم جميعا في الخلاط حتي تحصلي رغوة بهم.

ثم ضعي المواد الجافة (الدقيق + البيكنج باودر ) واخلطي جميع المكونات حتى تتجانس وتتداخل معا.

وفي صينية كبيرة مقاس 20*30 رشي القليل من الزيت موزعة علي الصينية وضيفي خليط الكيك واتركيه في فرن درجه حرارته 180 درجه مئوية مدة من 20 ل 22 دقيقة علي حسب حجم الصينية .

طريقة تحضير المكونات بطريقة بسيطةتحضير صوص الشيكولاتة لكيك الشوكلاته الاقتصادية

صوص الشيكولاتة يكسبها طعم ألذ وشهي فكلما أضفت من الصوص علي الكيك أصبحت غنية أكثر و مفيدة وسنوضح لكي كيفية عمله بطريقة سهله وفي دقائق قليلة.

قومي بإحضار حلة وضعيها علي نار متوسطة وضعي بها المكونات الاتية:

الكاكاو.

4 معالق من الدقيق.

السكر حسب الرغبة.

2 كوب ونصف حليب.

ثم قلبيهم اولا علي البارد حتى الذوبان وضعيهم علي النار المتوسطة حتي التجانس ثم اضيفي 2 معلقة من الزبدة.

ويمكنك بشر الشيكولاتة علي الوجه للتزيين أو اضافة كريم الشانتيه علي وجه الكيك و القليل من فرماسيل او حبات الشوكلاته الصغيرة.