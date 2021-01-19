تعد حلوى أم علي ، من الحلويات الشرقية المشهورة في مصر وفي البلاد العربية، ولها أكثر من أسم ففي دولة السودان تسمي فتة اللبن، وفي دولة العراق تسمي الخيمة، وطريقة إعدادها بسيطة ولا تستغرق وقت طويل في صنعها، وهى من أطباق الحلوى المميزة بالطعم الجميل، والمكسرات المفيدة لصحة القلب، وتعطي المكسرات مذاق رائع لطبق الحلوى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل حلوى أم علي اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة .

مكونات حلوى أم علي

تتكون أم علي من مكونات بسيطة توجد في منزلك وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الجلاش. 3 أكواب من اللبن السائل. نصف كوب من القشطة البلدي. نصف كوب من السكر. ربع كوب من جوز الهند على حسب الرغبة. 3 ملاعق من الزبيب. 2 ملعقة كبيرة من السمنة.

طريقة التحضير

يتم تحضير حلوى أم علي بمكونات بسيطة وسهلة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طاجن متوسط الحجم ونضعه على النار، ثم نضيف ملعقة من السمنة ونقوم بتكسير رقائق الجلاش في الطاجن ونقلب حتى يتحمر لونه ويصبح ذهبي.

نقوم برفع الإناء من على النار ونضعه جانباً.

نقوم بوضع اللبن على النار ثم نضيف السمنة والسكر والقشطة، ونقلب حتى يصبح قوام اللبن سميك.

نقوم بوضع الزبيب وجوز الهند إلى الجلاش ونقلبهم مع بعض، ثم نضيف اللبن فوق الجلاش وندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بترك الطاجن في الفرن حتى يتشرب اللبن ويتحمر لونه ثم نقدمه بالهنا والشفا.

فوائد حلوى أم علي للجسم

يوجد بعض الفوائد الصحية التي يحتوي عليها طاجن أم على وهى كما يلي:-