بلح الشام الهش الخفيف بدون بيض ومن غير ما يشرب الزيت

يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة حيث لديه مذاق خاص يحبه الأطفال كثيراً، كما أنه من الأطعمة الغذائية لإحتواءه على عناصر مفيدة للجسم كالبروتينات والنشويات والفيتامينات الكثيرة، فهو طعمه خفيف على الأمعاء الدقيقة ويفضل عمله في المنزل لضمان نظافته وسلامة مكوناته، ولسهولة توافر مكوناته في مطبخك ولأن الكثير من الناس ينزعجون من طعم البيض في الحلويات، فلذلك يفضل عمل بلح الشام بدون بيض تابعينا لمعرفة التفاصيل كاملة. مكونات بلح الشام بدون بيض كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر. كوبان من الماء. ربع كوب نشا أبيض. ملعقتان كبيرة زيت عباد الشمس. ملعقتان من الزبدة الطرية. ملعقة فانيليا صغيرة. ربع معلقه من الملح . مكونات شربات العسل كوب من السكر حبيبات. كوب من الماء. عود من القرفة الخشب. القليل من خلاصة الفانيليا. عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير عجينه بلح الشام بدون بيض احضري سيدتى إناء وضعي فيه الزبدة الطرية وزيت عباد الشمس والماء وبعض الملح على نار هادئة واتركي المزيج على النار مع التقليب المستمر . أضيفي الدقيق الأبيض مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها ويصبح العجين متماسك. نرفع العجين من على والنار وننتظر أن يهدأ قليلاً. نضع العجين في العجانة أو الخلاط لضرب العجين مع اضافة نصف كوب من الماء مذاب فيه ملعقتان كبيرتان من النشا وملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا لجعل العجين أكثر سهولة فى تشكيله. نضع العجين ف كيس الحلويات ونبدأ فى تشكيله ووضعه في زيت ساخن موضوع على نار متوسطة. يقلب بلح الشام حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. تكرر العملية حتى الانتهاء من العجين ثم يرفع بلح الشام من الزيت ووضعه في قدر يوجد بها شربات العسل البارد ثم يقدم بالهنا. مكونات بلح الشام بدون بيضمكونات شربات العسلطريقة تحضير عجينه بلح الشام بدون بيض الوسوم

يعتبر بلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة حيث لديه مذاق خاص يحبه الأطفال كثيراً، كما أنه من الأطعمة الغذائية لإحتواءه على عناصر مفيدة للجسم كالبروتينات والنشويات والفيتامينات الكثيرة، فهو طعمه خفيف على الأمعاء الدقيقة ويفضل عمله في المنزل لضمان نظافته وسلامة مكوناته، ولسهولة توافر مكوناته في مطبخك ولأن الكثير من الناس ينزعجون من طعم البيض في الحلويات، فلذلك يفضل عمل بلح الشام بدون بيض تابعينا لمعرفة التفاصيل كاملة. مكونات بلح الشام بدون بيض كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر. كوبان من الماء. ربع كوب نشا أبيض. ملعقتان كبيرة زيت عباد الشمس. ملعقتان من الزبدة الطرية. ملعقة فانيليا صغيرة. ربع معلقه من الملح . مكونات شربات العسل كوب من السكر حبيبات. كوب من الماء. عود من القرفة الخشب. القليل من خلاصة الفانيليا. عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير عجينه بلح الشام بدون بيض احضري سيدتى إناء وضعي فيه الزبدة الطرية وزيت عباد الشمس والماء وبعض الملح على نار هادئة واتركي المزيج على النار مع التقليب المستمر . أضيفي الدقيق الأبيض مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات مع بعضها ويصبح العجين متماسك. نرفع العجين من على والنار وننتظر أن يهدأ قليلاً. نضع العجين في العجانة أو الخلاط لضرب العجين مع اضافة نصف كوب من الماء مذاب فيه ملعقتان كبيرتان من النشا وملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا لجعل العجين أكثر سهولة فى تشكيله. نضع العجين ف كيس الحلويات ونبدأ فى تشكيله ووضعه في زيت ساخن موضوع على نار متوسطة. يقلب بلح الشام حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. تكرر العملية حتى الانتهاء من العجين ثم يرفع بلح الشام من الزيت ووضعه في قدر يوجد بها شربات العسل البارد ثم يقدم بالهنا. مكونات بلح الشام بدون بيضمكونات شربات العسلطريقة تحضير عجينه بلح الشام بدون بيض

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلح الشام الهش الخفيف بدون بيض ومن غير ما يشرب الزيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.