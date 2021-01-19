طريقة عمل القرنبيط المقلى المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة، يعتبر القرنبيط من أكثر الأكلات الصحية والتي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم العناصر الهامة التي تقي الجسم من الإصابة بالأمراض وتعمل على تقوية جهاز المناعة وتحتوي على نسبة كبيرة من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل القرنبيط المقلي.

يمكنك عمل القرنبيط المقلي في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق شهي سوف يحب تناوله الأطفال بشكل كبير للغاية، وهو من أكثر الأكلات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة للصحة تدفئة الجسم وتقوية جسم الإنسان من الوقاية من الإصابة بالأمراض، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة فوائد القرنبيط الصحية للجسم.

طريقة عمل القرنبيط المقلى

المكونات، كوب من الحليب السائل وكوب من الدقيق وأخذ حبات من البيض ونصف كوب من الشبت الناعم والكزبرة المفرومة وحبة متوسطة من القرنبيط و2 فص الثوم وقليل من الملح والفلفل الأسود ملعقة صغيرة من الشطة والكمون.

خطوات تحضير القرنبيط المقرمش

في الخطوة الأولى يتم تقطيع القرنبيط إلى قطع متوسطة وتجهيز الماء المغلي وإضافة القليل من الماء ثم يوضع في القرنبيط لمدة خمس دقائق، بعد ذلك يتم تجهيز واضافة فيه البيض والفلفل الأسود والملح والحليب وبعد ذلك يتم وضع الكزبرة والكمون والشطة والثوم والدقيق وتقلب المكونات حتى تصبح متجانس مع بعضها.

في الخطوة التالية ثم وضع القرنبيط قطعة قطعة في هذا الخليط ثم تجهيز في كمية غزير من الزيت ويترك حتى يسخن تماماً ثم نقوم بوضع في القرنبيط ثم تهدئة النار قليلاً، وتقليبها حتى يصبح لونها ذهبياً، وبعد ذلك يتم إخراجها من على أنه ووضعها على أوراق مناديل لامتصاص الزيت وبعد ذلك يتم تقديم وتناوله وبالهناء والشفاء.