أفضل كريم طبيعي لتبيض الوجه سريع المفعول يعطي نتيجة من أول إستخدام

أفضل كريم طبيعي لتبيض الوجه، تسعى العديد من السيدات إلى جعل بشرتها أكثر بياضاً وإشراقاً، وتلجأ الفتاة لإستخدام كريمات التفتيح بكثرة حتى تعطي بياضاً أكثر للبشرة، فتلجأ لاستخدام كريمات موجودة في الأسواق ولكنها تتكون من مواد كيميائية لها أثار جانبية على البشرة، ولكننا بعيدين كل البعد عن الوصفات والكريمات الطبيعية التي تعطي للبشرة نتيجة فعالة من أول إستخدام، بالإضافة إلى كونها أمنة على البشرة ومغذية لها، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على افضل كريم طبيعي لتبيض الوجه خلال عشر دقائق.

تستخدم المكونات الطبيعية المنزلية منذ مئات السنين في تفتيح البشرة وتبيضها، مما تجعلها أكثر إشراقاً ونضارة، حيث تدخل في مستحضرات تجميل العناية بالشعر والبشرة، وتعد الكريمات الطبيعية من أفضل وأقوى أنواع الكريمات التي تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

2 ملعقة من الحليب.

2 ملعقة من الدقيق.

يتم خلط المكونات الجافة مع بعض أولاً الدقيق، الكركم، النشا.

يتم إضافة عصير الليمون والحليب إلى المكونات، ثم تخلط مع بعض حتى الحصول على مزيج كريمي متماسك قليلاً.

يطبق الكريم على البشرة وتركه لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الوجه بماء فاتر.

تكرر الوصفة يومياً للحصول على نتيجة أفضل، ويمكن وضعه على الوجه ليلاً ويغسل في الصباح.

يعمل هذا الكريم الطبيعي على توحيد لون البشرة وتبيضها من أول إستخدام، يخلصك من البقع الداكنة الموجودة بالبشرة ويجعل البشرة صافية وخالية من العيوب.

ربع كوب من الحليب.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة كركم.

ربع كوب من اللوز المطحون.

ربع كوب عسل نحل.