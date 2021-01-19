صبغة طبيعية لتغيير لون الشعر بالقهوة والكركم في المنزل بخطوات بسيطة

تعددت وسائل التجميل التي تستخدم لصبغ وتغيير لون الشعر ولكن بدأت النساء والفتيات البعد عن طرق الصبغة المعهودة للشعر بسبب ما تحتويه على مواد كيميائية تسبب الكثير من الأضرار وتهدر بصحة الشعر في سن مبكر لذلك أصبحت الصبغات من الحلول المستبعدة وبدأنا في النظر للبدائل الطبيعية وبالفعل توصل أطباء العلاج الطبيعي بالاستعانة بخبراء التجميل حتى تم التوصل إلى وصفة القهوة والكركم كصبغة طبيعية، فمن المعروف أن الكركم خالي من مواد الأكسدة التي تؤثر على البروتين الطبيعي للشعر كما أنه باللون الأصفر يساعد على تغيير لون الشعر إلى درجة من الدرجات الذهبية ونتحكم في اللون عن طريق القهوة سواء لامع أو داكن، بعيداً عن قدرة الكركم في تغيير لون الشعر إلا أنه متعدد الفوائد حيث يخفف من إلتهابات فروة الرأس وتأثيره القوي على الحفاظ على بصيلات الشعر كما أنه يمكن أن يستخدم كوقاية من القشرة، ولمن يرغب في التعرف على كيفية صبغ الشعر بالقهوة والكركم يمكنك التعرف على الصبغة من خلال هذا المقال. صبغ الشعر بالكركم والقهوة صبغ الشعر بالكركم والقهوة المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكركم ويمكنك إضافة كمية أكبر حسب حجم وطول الشعر.

كمية من القهوة بحيث تكون مطابقة لكمية القهوة.

كوب من الماء.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

كيس من البلاستيك. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع فيه نصف الكوب الماء ونضع فيه الكركم وإناء آخر بنصف كوب من الماء للقهوة ونضعه على النار حتى الغليان وبعد ذلك نتركه حتى يبرد ونضع في كل إناء ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون ونقوم بالتقليب جيداً. ثم نسكب خليط القهوة على خليط الكركم ونقوم بالتقليب جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل إلي حد ما. ثم نقوم بتقسيم الشعر حتى يصبح متفرغاً ونضع مشابك في كل قسم ونحضر فرشاة للشعر ونبدأ بتوزيع الصبغة على جميع أطراف الشعر حتى الجذور. ثم نقوم بتطبيق الشعر ونضع الكيس البلاستيك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى خمس ساعات متواصلة. ثم نقوم بغسل الشعر جيداً وخاصةً فروة الرأس حتى لا تتكون الرواسب في الشعر بالشامبو الخاص بك. طريقة التحضير الوسوم

تعددت وسائل التجميل التي تستخدم لصبغ وتغيير لون الشعر ولكن بدأت النساء والفتيات البعد عن طرق الصبغة المعهودة للشعر بسبب ما تحتويه على مواد كيميائية تسبب الكثير من الأضرار وتهدر بصحة الشعر في سن مبكر لذلك أصبحت الصبغات من الحلول المستبعدة وبدأنا في النظر للبدائل الطبيعية وبالفعل توصل أطباء العلاج الطبيعي بالاستعانة بخبراء التجميل حتى تم التوصل إلى وصفة القهوة والكركم كصبغة طبيعية، فمن المعروف أن الكركم خالي من مواد الأكسدة التي تؤثر على البروتين الطبيعي للشعر كما أنه باللون الأصفر يساعد على تغيير لون الشعر إلى درجة من الدرجات الذهبية ونتحكم في اللون عن طريق القهوة سواء لامع أو داكن، بعيداً عن قدرة الكركم في تغيير لون الشعر إلا أنه متعدد الفوائد حيث يخفف من إلتهابات فروة الرأس وتأثيره القوي على الحفاظ على بصيلات الشعر كما أنه يمكن أن يستخدم كوقاية من القشرة، ولمن يرغب في التعرف على كيفية صبغ الشعر بالقهوة والكركم يمكنك التعرف على الصبغة من خلال هذا المقال. صبغ الشعر بالكركم والقهوة صبغ الشعر بالكركم والقهوة المكونات: ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الكركم ويمكنك إضافة كمية أكبر حسب حجم وطول الشعر.

كمية من القهوة بحيث تكون مطابقة لكمية القهوة.

كوب من الماء.

ملعقتين من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

كيس من البلاستيك. طريقة التحضير نحضر إناء ونضع فيه نصف الكوب الماء ونضع فيه الكركم وإناء آخر بنصف كوب من الماء للقهوة ونضعه على النار حتى الغليان وبعد ذلك نتركه حتى يبرد ونضع في كل إناء ملعقة من العسل وملعقة من زيت الزيتون ونقوم بالتقليب جيداً. ثم نسكب خليط القهوة على خليط الكركم ونقوم بالتقليب جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل إلي حد ما. ثم نقوم بتقسيم الشعر حتى يصبح متفرغاً ونضع مشابك في كل قسم ونحضر فرشاة للشعر ونبدأ بتوزيع الصبغة على جميع أطراف الشعر حتى الجذور. ثم نقوم بتطبيق الشعر ونضع الكيس البلاستيك لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات حتى خمس ساعات متواصلة. ثم نقوم بغسل الشعر جيداً وخاصةً فروة الرأس حتى لا تتكون الرواسب في الشعر بالشامبو الخاص بك. طريقة التحضير

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