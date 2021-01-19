خطوات عمل القرص الطرية الفلاحي بالطريقة الأصلية وبطعم زمان

عالم المعجنات مليء بالكثير من الوصفات الشهية والممتعة للغاية، والتي تشتهر في الكثير من الدول العربية، وتعتبر القرص الطرية الفلاحي من بين تلك الوصفات التي تتمتع بطعم رائع للغاية يختلف عن أي نوع من المعجنات، وعرفت القرص الطرية منذ سنوات بعيدة وتحديداً في الريف، ويوماً بعد يوما عرفت في الدول العربية لتكون هي أفضل وأشهى نوع من المعجنات، وسوف نطلعكم في هذه المقالة

خطوات عمل القرص الطرية الفلاحي

عرفت القرص الطرية منذ سنوات بعيدة والتي ورثنا عن أجددانا، وتتمتع القرص بطعم شهي للغاية، وتقدمها ربات البيوت في وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو كوجبة خفيفة، وهناك طرق مختلفة لعمل القرص الطرية ولكن لا يعلو على الطرية الأصلية بطعم زمان الذي لا يوجد له مثيل.

500 جرام دقيق أبيض.

نصف كوب لبن.

نصف كوب لبن رائب.

نصف كوب سمن.

ملعقة كبيرة سمن.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

في مقدار اللبن الدافئ يتم تقليب الخميرة والسكر ويترك المزيج جانباً حتى يتفاعل.

في وعاء يوضع الدقيق ويضاف له الملح والسمن وتقلب المكونات بشكل جيد ليصبح الخليط رملي.

ننزل بخليط الخميرة على الدقيق وأيضاً نضع اللبن الرائب ونعجن جيداً من خلال اليدين للحصول على عجينة متماسكة.

تغطى العجينة من خلال كيس نايلون وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر لمدة ساعتين كاملتين.

يتم تقسيم العجينة لكرات صغيرة الحجم وتفرد باليد قليلاً، وهكذا حتى تنتهي كمية العجين.

توضع القرص في صواني مدهونة بالسمن وتترك جانباً لتتخمر.

تدخل الصواني الفرن على درجة حرارة متوسطة ربع ساعة حتى تنضج وتتحمر قليلاً.

المكونات:طريقة التحضير: