الحليب هو أكثر أنواع المشروبات انتشارا في العالم ويصنف كأحد المنتجات الرئيسية في مختلف الدول، وتروج له الشركات المصنعة عن طريق تعداد فوائده و التشجيع على شربه باستمرار ويوميُا، إلا أن هنالك كثير من الدراسات تحدثت عن أضراره في حال شربه بإفراط، جمعنا لكم أبرز تلك الدراسات وهي:

أضرار الافراط في شرب الحليب يومياً للكبار:

أكدت نتائج بحثية ودراسية حديثة أجريت في جامعة “أوبسالا” بالسويد أن شرب الأشخاص لنصف لتر تقريباً من الحليب يومياً لا تساعد ــ أولا ــ على تقليل احتمالات الإصابة بهشاشة العظام كما هو شائع، أو ما يعرف بترقق العظام، بل قد تؤدي الى العكس من ذلك، وربما يصل الأمر في بعض المراحل إلى الوفاة المبكرة .

حب الشباب:

في دراسة قدمت في الندوة الأمريكية لأطباء الأمراض الجلدية في سان فرانسيسكو وكاليفورنيا عام 2015 ونشرتها المجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، ثبت أن كمية الحليب الخالي الدسم التي استهلكها المشاركون في الدراسة لها علاقة وطيدة بانتشار حب الشباب على البشرة عند المراهقين.

طول العمر:

ذكر الباحثون في دراسة بجامعة هارفارد الأمريكية، مينج دينج، والمشاركون في إجرائها من الدورية الطبية البريطانية بي.إم.جيه أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الحليب ويأكلون الجبن واللبن الزبادي لن يعيشوا أطول من غيرهم بالضرورة.

ألم المفاصل والعضلات:

نشرت مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية دراسة بحثت في تأثير تناول الحليب البقري على أداء التمارين واستعادة وظائف العضلات قبل وبعد التمارين الرياضية، ووجدت أن شرب الحليب قد يؤدي إلى الالتهاب والألم بالمفاصل والعضلات.

ارتفاع الكوليسترول بالدم:

وفقا لما نشرته مجلة وزارة الزراعة الأمريكية فإن تناول 100 جرام من حليب البقر يحتوي على 10 جرام من الكوليسترول مما يجعل من تناول الحليب سببا في ارتفاع معدل الكوليسترول بالدم والذي ينتج عنه الأمراض القلبية والجلطات.

التعب والإجهاد:

على حسب ما نشره موقع برايت سايد عن دراسة حول أضرار تناول الحليب، أكد أنه من الصعب هضم الحليب، مما يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي، والإصابة بالغثيان والغازات والإسهال، ويؤثر على محاولة إنتاج الطاقة بالجسم والتسبب بالإجهاد واضطرابات النوم.

حساسية اللاكتوز :

نشرت مجلة الجمعية الدولية للتغذية دراسة أقيمت حول العلاقة بين الحساسية والحليب وأثبتت أن الكثير لديهم عدم القدرة على تحمل اللاكتوز، مما يؤدي إلى ظهور أعراض للحساسية وخاصة على الجهاز التنفسي وأيضا حساسية الجلد والجهاز الهضمي.