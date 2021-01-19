دراسة: ظهور عرض جديد لفيروس كورونا على اللسان

عام وأكثر مر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا ومازالت الدراسات والأبحاث الطبية تسجل أعراض جديدة تصيب المرضى، وتختلف تلك الأعراض سواء في شدتها أو مدتها تبعًا لعوامل عدة مازالت محط الدراسات ولم تصل بها المراكز الطبية إلى نتيجة نهائية.

وفي التالي عرض جديد لفيروس كورونا تم اكتشافه على بعض المرضى، فما هو؟

عرض جديد لفيروس كورونا:

قال البروفيسور تيم سبيكتور الذي يدير تطبيق ZOE Covid Symptom Study، إن إحدى العلامات التحذيرية الأقل شيوعاً لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19تتطور في الفم، مضيفًا أن حوالي 20% من جميع المرضى تظهر عليهم علامات ليست مدرجة في القائمة الرسمية لأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضح سبيكتور، وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن أي طفح جلدي جديد أو تقرحات في الفم قد يكون سببها فيروس كورونا، محذراً من أن بعض المرضى سيعانون من أعراض ما يسمى "لسان كوفيد"، حيث شاهد أعداداً متزايدة من المرضى يشتكون من "لسان كوفيد" وتقرحات مزعجة في الفم.

ويظهر "لسان كوفيد" على شكل بقع بيضاء على اللسان، وشبّه البعض مظهر "لسان كوفيد" بحالة أخرى تُعرف باللسان الجغرافي، وهي حالة التهابية تؤثر على سطح اللسان، وتسبب في ظهور بقع تتطور في جميع أنحاء اللسان تبدو مشابهة للخريطة.

وفي حين أن الحالة قد تبدو مزعجة، إلا أنها غير ضارة، وعادة ما تختفي من تلقاء نفسها في غضون أيام أو أسابيع قليلة، ولكن إذا ظهر "لسان كوفيد" مع أي من الأعراض الثلاثة الأكثر شيوعاً لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فيجب أن يخضع المريض لفحص كورونا على الفور.

أعراض كورونا الشائعة:

تشمل الأعراض الثلاثة التي يجب الانتباه لها، ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال جديد ومستمر أو فقدان حاسة التذوق أو الشم، ويعاني معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا من واحدة على الأقل من هذه العلامات التحذيرية.