نصائح لسن ما بعد ال 35 بتناول أطعمة مهمة لتفادي أمراض القلب

يتعرض العديد من الأشخاص للأمراض بسبب كبر السن، حيث يصاب الشخص الذي عمره فوق 35 سنة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وارتفاع الكولسترول والضغط والسكر ومختلف الأمراض التي قد تصيب الإنسان، فيجب على هذا السن أن يتبع نظام غذائي هام لكي يقيه من بعض الأمراض الخطيرة التي يمكن أن يتعرض لها، ومن الجدير بالذكر تزداد فرص التعرض للعديد من أمراض القلب، حيث انسداد الشرايين نتيجة زيادة الكولسترول والتدخين واتباع نظام غذائي غير صحي وكثرة تناول الوجبات السريعة والأطعمة المشبعة بالدهون والزيوت المهدرجة.

تناول الأطعمة الصحية :

ونتيجة للإصابة بكل هذه الأمراض وجه عدداً من الأطباء بعض النصائح الاستشارية التي يجب اتباعها وعلى رأسهم استشاري القلب الدكتور أرشد خان جميع أفراد المجتمع بالحرص على تناول الأطعمة الصحية، وضرورة تناول الخضروات والفاكهة والابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة التي تؤثر بالسلب على صحة القلب، بالإضافة إلى أنه صرح بأن عدم توازن نسبة الكلسترول بالدم يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما أكد على أهمية الالتزام بممارسة التمارين الرياضية كل يوم لمدة لا تقل عن ثلاثين دقيقة إذا يعد المشي من أفضل هذه التمارين، التمارين الرياضية مهمة في تخليص الجسم من الدهون والسموم التي تشكل مشكلة خطيرة وكبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية.

النيكوتين خطر قاتل :

ومن الجدير بالذكر يعود أسباب أمراض القلب لدى الأشخاص المدخنين، علماً بأن الدخان يعد من المواد الغنية بمادة النيكوتين، علماً بأنها تتسبب في بعض الأمراض ومن أعراضها تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم إذا يحتوي الدخان على نسبة عالية من أول أكسيد الكربون الذي يحفز الكولسترول على الترتيب على جدران الأوعية الدموية، وهذا الأمر أيضاً جعل الأطباء يشخصون حالات مبكرة لأزمات القلب للأفراد الذين لم تتجاوز أعمارهم 30 عاماً.

أمراض القلب والوجبات السريعة :

حيث طالب الدكتور خان في ختام حديثه بالابتعاد عن بعض الأغذية المضرة بالإنسان: