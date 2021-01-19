بالفيديو لقمة القاضي المقرمشة هتكوني استاذة في عمايلها زي الجاهزة

خطوات تحضير لقمة القاضي المقرمشة، تعتبر لقمة القاضي من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فتتسم بمذاق جيد ومميز ويتم تحضيرها بنسبة كبيرة في المنزل وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة. المكونات: كأسان من الطحين.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملح.

مياه للعجن.

عسل أو سكر.

زيت للقلي. خطوات تحضير لقمة القاضي: القيام بخلط المكونات مع بعضها البعض ويتم إضافة المياه الدافئة بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة رخوية. القيام بترك العجينة في مياه دافئة لمدة ساعة وتركها لحين أن تتخمر والقيام بمضاعفة حجمها. القيام بوضع الزيت على النار وبعد ذلك يتم الحصول على كمية صغيرة من العجينة وتقطيعه على هيئة كرات صغيرة. يتم وضع الكرات في الزيت مع احرص على أن يكون الزيت خامي ويتم خفض الحرارة لكي يتم الحصول على قمة القاضي مقرمشة من خارجها وهشة من داخلها. يتم وضع لقمة القاضي في العسل أو السكر بعد خروجها من الزيت ويتم وضعها في طبق التقديم. المكونات:خطوات تحضير لقمة القاضي: مكونات تحضير اللقيمات بالقشطة: كأسان من الطحين الأبيض.

ملعقتان من الكسترد.

نشا.

ملعقتان من السكر.

خميرة.

نصف ملعقة من الملح.

كأس من المياه.

قطر.

علبة من القشطة. خطوات التحضير: القيام بخلط الطحين الأبيض والكسترد والنشا والسكر والخميرة الفورية والملح والقشطة والمياه لحين أن يظهر إليكم خليط ناعم ومتجانس. يتم ترك العجينة في مكان دافئ من أجل أن تتخمر وترتاح بشكل نهائي والاستمرار في ذلك لمدة ساعة ونصف تقريباً. يتم تسخين الزيت النباتي على درجة حرارة تكون عالية ويتم قلي الخليط بالاعتماد على ملعقة من الخشب. يتم وضع اللقيمات في إناء عميق وبعد ذلك يتم غمرها في القطر وتركها لمدة خمسة ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها ونقلها إلى وعاء خاص بالتقديم ويتم تقديمها. هكذا نكون قد انتهينا من تحضير اللقيمات سواء بالقشطة أو غيرها وبالهناء عليكم جميعاً. مكونات لقيمات بالكريم جانتيه: كوب من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

ملعقة نشا.

ملعقتان من السكر البودر.

خميرة فورية.

ربع ملعقة من الملح.

كوب من المياه.

قطر.

كريم جانتيه. خطوات التحضير: القيام بخلط الدقيق الأبيض والكسترد والنشا والسكر والخميرة الفورية والملح والكريم جانتيه والمياه لحين أن يظهر إليكم خليط ناعم ومتجانس. يمكن ترك العجينة في مكان دافئ حتى أن يختمر وترتاح بشكل نهائي. يتم تسخين الزيت على درجة حرارة تكون عالية ويتم قلي اللقيمات بواسطة ملعقة من الخشب. يتم وضع اللقيمات في إناء عميق ثم يتم غمرها في القطر وبعدها إخراجيها ونقلها إلى وعاء خاص بالتقديم. مكونات تحضير اللقيمات بالقشطة:خطوات التحضير:مكونات لقيمات بالكريم جانتيه:خطوات التحضير: الوسوم

خطوات تحضير لقمة القاضي المقرمشة، تعتبر لقمة القاضي من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فتتسم بمذاق جيد ومميز ويتم تحضيرها بنسبة كبيرة في المنزل وترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير لقمة القاضي المقرمشة. المكونات: كأسان من الطحين.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملح.

مياه للعجن.

عسل أو سكر.

زيت للقلي. خطوات تحضير لقمة القاضي: القيام بخلط المكونات مع بعضها البعض ويتم إضافة المياه الدافئة بصورة تدريجية مع الاستمرار في العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة رخوية. القيام بترك العجينة في مياه دافئة لمدة ساعة وتركها لحين أن تتخمر والقيام بمضاعفة حجمها. القيام بوضع الزيت على النار وبعد ذلك يتم الحصول على كمية صغيرة من العجينة وتقطيعه على هيئة كرات صغيرة. يتم وضع الكرات في الزيت مع احرص على أن يكون الزيت خامي ويتم خفض الحرارة لكي يتم الحصول على قمة القاضي مقرمشة من خارجها وهشة من داخلها. يتم وضع لقمة القاضي في العسل أو السكر بعد خروجها من الزيت ويتم وضعها في طبق التقديم. المكونات:خطوات تحضير لقمة القاضي: مكونات تحضير اللقيمات بالقشطة: كأسان من الطحين الأبيض.

ملعقتان من الكسترد.

نشا.

ملعقتان من السكر.

خميرة.

نصف ملعقة من الملح.

كأس من المياه.

قطر.

علبة من القشطة. خطوات التحضير: القيام بخلط الطحين الأبيض والكسترد والنشا والسكر والخميرة الفورية والملح والقشطة والمياه لحين أن يظهر إليكم خليط ناعم ومتجانس. يتم ترك العجينة في مكان دافئ من أجل أن تتخمر وترتاح بشكل نهائي والاستمرار في ذلك لمدة ساعة ونصف تقريباً. يتم تسخين الزيت النباتي على درجة حرارة تكون عالية ويتم قلي الخليط بالاعتماد على ملعقة من الخشب. يتم وضع اللقيمات في إناء عميق وبعد ذلك يتم غمرها في القطر وتركها لمدة خمسة ساعة وبعد ذلك يتم إخراجها ونقلها إلى وعاء خاص بالتقديم ويتم تقديمها. هكذا نكون قد انتهينا من تحضير اللقيمات سواء بالقشطة أو غيرها وبالهناء عليكم جميعاً. مكونات لقيمات بالكريم جانتيه: كوب من الدقيق الأبيض المخصص للحلويات.

ملعقة نشا.

ملعقتان من السكر البودر.

خميرة فورية.

ربع ملعقة من الملح.

كوب من المياه.

قطر.

كريم جانتيه. خطوات التحضير: القيام بخلط الدقيق الأبيض والكسترد والنشا والسكر والخميرة الفورية والملح والكريم جانتيه والمياه لحين أن يظهر إليكم خليط ناعم ومتجانس. يمكن ترك العجينة في مكان دافئ حتى أن يختمر وترتاح بشكل نهائي. يتم تسخين الزيت على درجة حرارة تكون عالية ويتم قلي اللقيمات بواسطة ملعقة من الخشب. يتم وضع اللقيمات في إناء عميق ثم يتم غمرها في القطر وبعدها إخراجيها ونقلها إلى وعاء خاص بالتقديم. مكونات تحضير اللقيمات بالقشطة:خطوات التحضير:مكونات لقيمات بالكريم جانتيه:خطوات التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو لقمة القاضي المقرمشة هتكوني استاذة في عمايلها زي الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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