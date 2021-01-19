المكون السحري الخطير موجود في كل منزل لتطويل وتكثيف وإنبات الشعر وزيادة كثافته مرة اخري

تطويل وتكثيف الشعر وزيادة كثافته، الشعر الطويل هو حلم كل فتاة، اختلاف طول الشعر يرجع إلى العوامل الوراثية في بعض الأوقات والبعض الآخر هو سوء التغذية والإهمال في العناية بالشعر لذا يلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام الكريمات لإطالة الشعر وزيادة كثافته وعلاج تساقطه لكنها تؤدي إلى ضرر الشعر أكثر من نفعه والبعض يفضل استخدام الوصفات المكونة من الأعشاب والنباتات التي لا يوجد لها أي أضرار للشعر من أهم هذه النباتات هو الثوم، لذا تابعوا معنا طريقة استخدام نبات الثوم في إطالة الشعر .

وصفة الثوم وزيت الزيتون لتطويل وتكثيف الشعر وزيادة كثافته

الثوم مفيد جداً لتغذية الشعر وعلاج تساقطه لأنه يحتوى على فيتامين c كما يحتوى أيضاً على فيتامين B الذي يساعد بشكل كبير في تعزيز نمو الشعر كما انه يمنع تساقط الشعر .

كأس من زيت الزيتون.

أربعة فصوص من الثوم.

يتم بشر الثوم في زيت الزيتون ويفضل أن يكون الثوم من النوع ذات القشرة البنفسجية حيث يكون نسبة العناصر الغذائية فيه أكثر.

يترك الخليط لمدة ساعتين حتى يفز الثوم عناصره في زيت الزيتون.

يتم تصفية الزيت من بقايا الثوم.

يتم تدليك فروة الرأس جيدا بخليط الزيت وعناصر الثوم المفرزة فيه بأطراف الأصابع حتى تتشرب الفروة الزيت ويتم التدليك لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

وللحصول على أفضل نتيجة للوصفة يجب استعمال الوصفة مرتين أسبوعيا.

الثوم له فوائد كبيرة للشعر فهو يعمل على إنبات الفراغات الموجودة بفروة الرأس وإطالة الشعر وزيت الزيتون يقوي الشعر ويجعله أكثر حيوية.

مكونات وصفة الثوم لعلاج مشاكل الشعرطريقة استخدام وتحضير وصفة الثوم لإنبات الشعر

وصفة الثوم وزيت اللافاندر لعلاج تساقط الشعر

يعمل الثوم بشكل كبير جداً في تقوية بصيلات الشعر و إنبات الشعر كما انه مهم جداً في التخلص من قشرة الشعر .

سبعة فصوص كبيرة من الثوم.

ثلاثة ملاعق طعام كبار من زيت جوز الهند.

ملعقتين ملاعق طعام كبيرة زيت اللافاندر.

ملعقتين طعام كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ربع كأس من زيت الزيتون.

ملعقتين طعام كبيرة من زيت الخروع.

يتم بشر الثوم جيدا ووضع الزيوت عليه وتركة لمدة ساعتين.

يتم تصفية الخليط ووضع الزيوت على فروة الشعر بالكامل ويتم التدليك لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر جيدا ويكرر مرتين أسبوعياً.

طريقة استخدام وتحضير وصفة الثوم لتطويل الشعر

تتجنب السيدات استخدام الثوم في الوصفات الخاصة بها لرائحته المزعجة النفاذة لكن إذا أردت الحصول على شعر طويل وكثيف لا تترددي في استعمال هذه الوصفات للتمتع بشعر طويل وقوي.