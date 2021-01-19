كريم الفازلين لتطويل الشعر وتكثيفة بسرعة البرق في دقائق ومن أول مرة

كريم الفازلين لتطويل الشعر، لم يعد شراء الفازلين بغرض الاهتمام بالبشرة فقط، بل أصبح الفازلين من المواد المهمة جداً للعناية بالشعر، حيث يمكن استخدامه لترطيب الشعر وعلاج تقصفه، كما يمكن استخدامه للقضاء على الشيب المبكر، الذي انتشر بين صغر السن من الرجال والنساء، كذلك يستخدم الفازلين لتطويل الشعر، حيث يعتبر الشعر الطويل هو حلم لكل فتاة، لأنه علامة من علامات الجمال.

كريم الفازلين لتطويل الشعر وتكثيفة

يمكن استخدام الفازلين لتطويل الشعر بأكثر من طريقة بسيطة، أسهل هذه الطرق هو دهن فروة الرأس بالقليل منه فقط دون أي إضافات، ثم القيام بتدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين، وبعدها نترك الشعر حتى الصباح ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر والشامبو، ويمكن تكرار هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة ملحوظة، كذلك يمكن خلط ملعقة كبيرة منه مع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم، وبعدها يتم توزيع هذا الخليط على كامل الشعر وخاصة الجذور، وبعدها يغطى الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو المضاف له القليل من القهوة، وهذا للتخلص من رائحة الثوم، ويتم تطبيق هذه الطريقة على الشعر مرة أو مرتين فقط في الأسبوع.

طريقة استخدام الفازلين للشعر

كذلك يمكن خلط ملعقة من الفازلين المذاب في حمام مائي مع نفس المقدار من زيت جوز الهند أو زيت الخروع أو زيت الأرجان، وبعد ذلك يتم توزيع الخليط على الشعر ويُترك لمدة ساعة، وبعدها نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي، ونكرر هذه الطريقة ثلاث مرات فقط في الأسبوع، في حالة استخدام كميات كبيرة من الفازلين يجب إضافة ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلى الشامبو قبل غسل الشعر، حيث تساعد بيكربونات الصوديوم على تخليص الشعر من أي دهون زائدة.

ولكن يجب الحرص عند استخدام الفازلين على الشعر، وهذا لأن المبالغة في كميات الفازلين وخاصةً على الشعر تسبب انسداد مسامات الشعر، وهذا يسبب تكون القشرة على الفروة والتي تسبب الكثير من المشاكل للشعر مثل التساقط والرائحة الكريهة، كذلك إن الكميات الكبيرة من الفازلين تجعل الشعر دهنياً بشكل مبالغ فيه، وهذا يسهل من التقاط أي بكتريا أو جراثيم على فروة الرأس.