لكل العرايس كريم ساحر لتبييض المناطق الحساسة والابط والتخلص من سواد سنين نهائيا 

لكل العرايس كريم ساحر لتبييض المناطق الحساسة والابط تبييض الجسم وتفتيح وتنعيم الجسم والتخلص من البقع الداكنة هو أمر هام جدا يجب أن نقوم بها حتى نحصل على جسمي مثالي وجميل، لسه دائما تكونوا باتباع بعض الوصفات الطبيعية التي يقدمها ويقوم بها جميع النساء بدولة المغرب من التصفيات البقع الموجودة في الجسم إذا لكل عروسه مقبله على الزواج يفضل أن تتبع هذه الوصفات الطبيعية التي سوف نقوم ذكرها والتي يقوم بها جميع نساء المغرب لذلك نجد ان بشرتهم دائما خالية من أي مشاكل.

لكل العرايس كريم ساحر لتبييض المناطق الحساسة والابط

من أفضل الوصفات الفعالة في التفتيح السريع لجسم والاماكن الداكنة للعروس قبل الزفاف تابعينا:-

الليمون لديه العديد من المميزات التى تساعد البشر على تفتيحها والتخلص من النمش كما أنه يقضي على البقع الداكنة التى تتواجد فى الجسم، و البشرة، والاماكن الحساسة، لذلك يمكننا أن نقوم باستخدامه بشكل دائم حتى نتخلص من كافة للاسمرار الموجود فى المناطق الحساسة، والوجه واليدين مما يساعدنا على حل مشاكلنا

المكونات اللازمة

2 ملعقة من عصير الليمون .

ملعقة من المياه.

ملعقة كبيرة من الجلسرين

الأن أصبح تحضير هذه الوصفة من أسهل ما يمكن عندما تقوم بوضع الماء.

وتقوم بإضافة عصير الليمون مع القليل من الجليسرين.

يمكنك الآن أن تقومي بوضع هذا الماسك الرهيب على البشرة والرقبة، و المناطق الداكنه فى الجسم ، والركب.

اتركي هذا الماسك لمده لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم يمكنك أن تقومي بشطف الجسم جيدا باستخدام الماء والصابون المراد استخدامه.