اقوى كيراتين طبيعى للتخلص من مشكله الشعر الخشن المجعد باسهل وصفة منزلية

اقوى كيراتين طبيعى للتخلص من مشكله الشعر الخشن المجعد إذا كان شعرك من النوع المجعد والخشن وتفقدين قدرتك على التحكم به، فمن المؤكد أنك تبحثين عن الكثير من الطرق التي تساعد على نعومة الشعر وزيادة ترطيبه، وتقضي على هذه المشكلة التي تكون سبب في ظهورك بإطلالة غير محببة، وأول ما تتجه له هو الذهاب لصالونات التجميل وتطبيق المواد الكيميائية التي تعمل على فرد الشعر الخشن والمجعد، ولكنها مكلفة للغاية كما أنها تسبب تلف الشعر على المدى البعيد وتؤدي لتساقطه وفقدان مرونته، ولكن يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على القضاء من مشكلة التخلص

اقوى كيراتين طبيعى للشعر الخشن والمجعد.

جمعنا لك اليوم مجموعة متنوعة من أهم الوسائل الطبيعة من أجل العناية بالشعر والتخلص من التجاعيد:

خل التفاح:

يعتبر الخل من أكثر المواد المطهرة للعناية الجيدة بالشعر وفروة الرأس، وتتم من خلال مزج ملعقة من خل التفاح لكوب من الماء، ويتم استخدام المزيج لتدليك فروة الرأس بشكل جيد، حيث أنه يعمل على ترطيب خصلات الشعر، ويضيف له لمعان مميز، كما أنه يقضي على قشرة فروة الرأس، ويترك على الشعر لمدة لا تقل عن ربع ساعة ومن ثم نقوم بشطف الشعر بشكل جيد، مع الحرص على تكرار الوصفة من مرة أو مرتين بالأسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج.

طرق طبيعية للتخلص من مشكلة الشعر الخشن

بذور الكتان:

نقوم بنقع ملعقتين من بذور الكتان بكوب واحد من الماء ويترك طوال الليل، وبالصباح نقوم بوضع الإناء على النار ويضاف له كوب من الماء، ومن ثم نقوم بإضافة بذور الكتان المنقوع، ويقلب البذور حتى أن نحصل على طبقة سميكة أو جل، ويرفع الخليط من على النار ويترك حتى أن يبرد، ونقوم بهرس بذور الكتان بشكل جيد حتى أن نحصل على الجل.

نقوم بترطيب بالجل مع تدليك فروة الرأس ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين، ومن ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو.