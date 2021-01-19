وجبة عشاء سهلة بـ 4 مكونات فقط وتحضر في 20 دقيقة الكل هيشكرك عليها

نتعرف اليوم على طريقة عمل وجبة عشاء سهله واقتصادية وبدون مجهود، أصبحت وجبات العشاء المعتادة مكلفة للغاية وخاصة دخول اللحوم في الاكلة سواء الدجاج أو اللحم مثل اللحم المفروم أو السجق أو الهمورجر وغيرها من انواع اللحوم، لذا احضرنا اليوم لكل متابعينا زوار موقعنا “ثقفني” الكرام وجبة عشاء سريعه وخفيفة بمكونات متواجدة في كل بيت فتابعوا معي المقادير والخطوات.

طريقة عمل وجبة عشاء سريعه

المكونات

ثلاث حبات من البطاطس.

ثلاث بيضات.

كوب من الحليب.

فلفل أسود.

مبشور من الجبن الشيدر او الموتزاريلا.

اولا قومي بتقطع البطاطس إلي حلقات دائرية، ثم قومي بغسلها جيداً ونضعها في وعاء وعليها القليل من الماء.

نضيع عليها مكعب من مرقة الدجاج وضع الإناء على النار وتركها حتي تتسلق.

في ذلك الحين نحضر وعاء ونخفق البيض عليه ثم نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب جيداً.

ثم نضيف كوب الحليب عليهم والنبي المبشور ونقلب جيداً مره أخري.

نأخذ كمية البطاطس المسلوقة ونضعها في صينية ثم نسكب فوقها خليط الحليب ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتي تنضج ثم نخرجها في طبق التقديم مع العيش الساخن، او يمكن تقديمها مع طبق من الأرز الأبيض وبألف هنا وشفا.

كما يمكن تحضير وجبة عشاء خفيفه أيضاً باستخدام البطاطس واللحم المفروم اذا كانت أسرتك تفضل تناول اللحوم.

المكونات

اربع حبات من البطاطس.

فلفل اسود.

ملح حسب الرغبة.

حزمة من البقدونس المفروم.

طريقة تحضير عشاء سهل

اولا قومي بتقشير البطاطس وغسلها جيداً ثم يتم سلقها في وعاء.

بعد ذلك اهرسي البطاطس وضعي عليها الملح والفلفل الأسود والبقدونس وقلبيهم جيداً.

ثم خذي اللحم المفروم في اناء وضعي عليه القليل من التتبيلة وهي رشة من الملح والفلفل الأسود والبصل المفروم.

امزجي جميع المكونات بداخل اللحم المفروم ثم ضعيها بالتساوي فوق البطاطس.

خذي كمية البطاطس المتبقية وضعيها كطبقة أخري فوق اللحمة، ثم اخفقي فوقها بيضة وادخليها الفرن على درجة حرارة 160 واتركيها حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي واخرجيها وتقدم وبالف هنا.