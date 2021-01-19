أقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بمكون واحد فقط في الشامبو

انتشرت في الأونة الأخيرة عدة تجارب ناجحة تعمل على فرد وتنعيم الشعر وذلك بمكونات سهلة الحصول عليها حيث أنها متوفرة في جميع الأماكن والمحلات التجارية فيمكن شراءها بسهولة، فضلا عن أن تلك المكونات ليست مرتفعة الثمن وهو ما يجعلها وصفة غير مكلفة على الإطلاق فلن تكلفك الكثير مثل منتجات العناية بالشعر مثل البروتين والكيراتين والذي ترتفع أسعارهم بشكل جنوني مما يجعل من الصعب الحصول عليها باستمرار، وذلك فضلا عن أن تلك المنتجات قد تسبب كبيرة للشعر على المدى الطويل وبسبب الاستخدام المتعدد لها، فيمكن أن تتسبب في حصول تساقط للشعر بسببها.

طريقة وصفة الكيراتين الطبيعي

تتكون وصفة اليوم من مكونان رئيسيان الأول منهما هو أن يتوافر لديكي الشامبو العادي المعتاد استخدامه لديكي، والمكون الثاني هو كريم بانثينول وهو كريم ممتاز وهو في الأصل يستخدم للبشرة إلا أنه في هذه المرة سيستخدم للعناية بالشعر، فنأخذ ملعقة من الشامبو وملعقة من الكريم ويتم التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات، ويمكن إضافة إليهما ملعقة من زيت الزيتون أو أي نوع زيت طبيعي متوفر لديك، ثم نضيف إليه ملعقة من النشا ويتم التقليب مجددا حتى تتجانس المكونات تماما وتعطي قوام كريمي متجانس، وأخيرا نقوم بإضافة ملعقة من الحليب المجفف إلى الوصفة وإعادة التقليب جيدا.

طريقة استخدام وصفة الكيراتين الطبيعي

أولا يتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو، ثم نقوم بفرد المكون على فروة الشعر وتغليل المكون في فروة رأسك جيدا حتى تتفاعل جميع المكونات مع فروة شعرك، ثم يتم قلب الرأس إلى أسفل مع عمل تدليلك لمدة خمس دقائق على الأقل، بعد ذلك يتم ارتداء الكيس البلاستيكي على شعرك لمدة 10 دقائق فقط، ويلاحظ ويفضل أن يتم استخدام نوع صحي من الشامبو وذلك لضمان ألا يسبب أية مشاكل على شعرك، بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر مرة أخرى للتخلص من الخليط ثم تمشيط الشعر وتجفيفه ثم إضافة الزيت الطبيعي المتاح لديكي على شعرك، ويمكن تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا أو عند كل حمام فهي مفيدة جدا لشعرك وليست لها أي آثار جانبية، بل ستمنح شعرك النعومة واللمعان المطلوب الذي تتمنينه.