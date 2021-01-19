وصفة تبييض الابط والمناطق الداكنة في الجسم كله في دقائق مجربة وفعالة 100%

هناك العديد من طرق تبييض الإبط والمناطق الداكنة حيث أن هذه المناطق تعتبر من المناطق الحساسة، لذلك سرعان ما يصبح لونها داكناً وغير لون الجسم، وهذا الأمر قد يعاني منه كثير من السيدات نظراً للعرق بشكل مستمر، بالإضافة إلى الإهمال الشديد في تنظيف هذه المناطق بالتحديد، لذلك سنقوم في هذا المقال بشرح الوسائل التي يمكننا من خلالها تفتيح هذه المنطقة الداكنة، ولابد أن نعرف أن هناك وسائل طبيعية وبعض منها طبية ويمكن أن نختار الأفضل إلينا. وصفة الليمون المعصور وزيت الزيتون وصفة الليمون المعصور وزيت الزيتون المكونات: معلقة كبيرة من عصير الليمون.

خمسة معالق صغيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من السكر.

وبعض من حبات الملح الخشن. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير وعاء متوسط الحجم وضعي فيه هذه المكونات.

قلبي هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم قومي بوضع بعض من الخليط في المنطقة الداكنة التي تريدين تفتيحها.

واتركيها على المنطقة الداكنة لفترة من الزمن وليكن حوالي تلت ساعة تقريباً.

وبعدها قومي بغسل هذه المنطقة ببعض من الماء.

وعند تكرار هذه الوصفة عدة مرات في الأسبوع ستلاحظين أفضل النتائج في أقل من شهر. وصفة ماء الورد والليمون وصفة ماء الورد والليمون المكونات: معلقة صغيرة من عصير الليمون.

معلقتين من ماء الورد.

ربع كوب من حبات الملح الخشن.

طريقة التحضير:

قومي بوضع جميع المكونات مع بعضها في وعاء صغير.

بعدها ضعي هذا الخليط على المنطقة الداكنة وافركي بهذا الخليط جيداً.

ولابد من أن تكون عملية الفرك حوالي ربع ساعة تقريباً وذلك للحصول على أفضل النتائج.

وبعدها قومي بغسل هذه المنطقة بالماء ولابد من تكرار العملية حوالي أربعة مرات في الأسبوع. وصفة الفازلين والكركم وصفة الفازلين والكركم المكونات: معلقتين من الفازلين.

معلقتين من الكركم المطحون. طريقة التحضير: ضعي هذه المكونات في وعاء.

وضعي بعدها الخليط في المنطقة التي تحت الإبط.

ولابد من تركه فترة زمنية وليكن حوالي نصف ساعة تقريباً.

ويتم بعدها غسله جيداً بالماء.

ولابد من تكرار العملية كل يوم مرة واحدة على الأقل.

وسوف تلاحظين الفرق بين قبل القيام بوضع الوصفة وبعد القيام بتطبيقها. تفتيح المناطق الحساسة تفتيح المناطق الحساسة خلطة النشا عصير الليمون المكونات ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع. طريقة التحضير نمزج النشا مع عصير الليمون وزيت الخروع ونقلبهم جيدا حتى الحصول على خليط متماسك القوام.

ندلك المناطق الحساسه بالمزيج ونتركها عليه لمدة خمسة عشر دقيقة.

نشطف تلك المناطق بالماء البارد تكرار تلك الخلطة مرتين اسبوعيا. الوسوم

هناك العديد من طرق تبييض الإبط والمناطق الداكنة حيث أن هذه المناطق تعتبر من المناطق الحساسة، لذلك سرعان ما يصبح لونها داكناً وغير لون الجسم، وهذا الأمر قد يعاني منه كثير من السيدات نظراً للعرق بشكل مستمر، بالإضافة إلى الإهمال الشديد في تنظيف هذه المناطق بالتحديد، لذلك سنقوم في هذا المقال بشرح الوسائل التي يمكننا من خلالها تفتيح هذه المنطقة الداكنة، ولابد أن نعرف أن هناك وسائل طبيعية وبعض منها طبية ويمكن أن نختار الأفضل إلينا. وصفة الليمون المعصور وزيت الزيتون وصفة الليمون المعصور وزيت الزيتون المكونات: معلقة كبيرة من عصير الليمون.

خمسة معالق صغيرة من زيت الزيتون.

نصف كوب من السكر.

وبعض من حبات الملح الخشن. طريقة التحضير: في البداية قومي بتحضير وعاء متوسط الحجم وضعي فيه هذه المكونات.

قلبي هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة.

ثم قومي بوضع بعض من الخليط في المنطقة الداكنة التي تريدين تفتيحها.

واتركيها على المنطقة الداكنة لفترة من الزمن وليكن حوالي تلت ساعة تقريباً.

وبعدها قومي بغسل هذه المنطقة ببعض من الماء.

وعند تكرار هذه الوصفة عدة مرات في الأسبوع ستلاحظين أفضل النتائج في أقل من شهر. وصفة ماء الورد والليمون وصفة ماء الورد والليمون المكونات: معلقة صغيرة من عصير الليمون.

معلقتين من ماء الورد.

ربع كوب من حبات الملح الخشن.

طريقة التحضير:

قومي بوضع جميع المكونات مع بعضها في وعاء صغير.

بعدها ضعي هذا الخليط على المنطقة الداكنة وافركي بهذا الخليط جيداً.

ولابد من أن تكون عملية الفرك حوالي ربع ساعة تقريباً وذلك للحصول على أفضل النتائج.

وبعدها قومي بغسل هذه المنطقة بالماء ولابد من تكرار العملية حوالي أربعة مرات في الأسبوع. وصفة الفازلين والكركم وصفة الفازلين والكركم المكونات: معلقتين من الفازلين.

معلقتين من الكركم المطحون. طريقة التحضير: ضعي هذه المكونات في وعاء.

وضعي بعدها الخليط في المنطقة التي تحت الإبط.

ولابد من تركه فترة زمنية وليكن حوالي نصف ساعة تقريباً.

ويتم بعدها غسله جيداً بالماء.

ولابد من تكرار العملية كل يوم مرة واحدة على الأقل.

وسوف تلاحظين الفرق بين قبل القيام بوضع الوصفة وبعد القيام بتطبيقها. تفتيح المناطق الحساسة تفتيح المناطق الحساسة خلطة النشا عصير الليمون المكونات ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع. طريقة التحضير نمزج النشا مع عصير الليمون وزيت الخروع ونقلبهم جيدا حتى الحصول على خليط متماسك القوام.

ندلك المناطق الحساسه بالمزيج ونتركها عليه لمدة خمسة عشر دقيقة.

نشطف تلك المناطق بالماء البارد تكرار تلك الخلطة مرتين اسبوعيا.

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