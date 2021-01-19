اقوى الوصفات السحرية لتبيض وتوريد الوجه لتصبح بشرتك بيضاء ناعمه بدون مشاكل

اقوى الوصفات السحرية لتبيض وتوريد الوجه تحتاج البشرة دائما إلي العناية بها، لذلك استخدام بعض المنتجات الطبيعية للحفاظ عليها، سوف نجد أنه الأفضل هو اتباع الخلطات التي تقوم بتحضيرها داخل المنزل، كما أن البشرة أصبحت وردية وأصبح الواجهة القمر يتعجب العديد عند رؤيتك، لذلك يا عزيزتي لا تتركي أبدا الوصفات الطبيعية لانها سوف تجعلك ملكة بأقل تكلفة وأقل جهد أيضا

اقوى الوصفات السحرية لتبيض وتوريد الوجه



من الجدير بالذكر أن البرتقال لديه العديد من الفوائد بالإضافة إلى ذلك فإن قشور البرتقال تعمل على تفتيح البشرة، كما يعتبر كريم طبيعي، للتخلص من الاسمرار الموجود بها فهي فعالة، وقوية وذلك لاحتوائها على عدة فيتامينات وبروتينات تفيدنا وتفيد بشرتنا باستخدام قشور البرتقال ما تخلص من المناطق الداكنة الموجودة بالجسم، والتخلص من الاسمرار الموجود بالكوع وذلك لاحتوائه على حمض السيتريك.

المكوّنات:-

ربع كوب من قشور البرتقال المجفف.

السكر البني .

ملعقة من زيت الزيتون النقي 2 ملعقة من النشا.

و ملعقة واحدة من الزنجبيل الناعم

يفضل عزيزتي أن تقومي بتحضير وعاء وتضيفي في الزنجبيل الناعم، و كمية النشا وزيت الزيتون و قشور البرتقال.

و تبدئي في دمج كل هذا جيدا حتى تحصلي على خليط كريمي.

نبدا باضافة هذا الخليط على الجسم.

ننتظر لمدة عشر دقائق.

ولكن عند استخدام هذا الماسك يمكن أن نقوم بعمل مساج لمدة دقيقتين باستخدام حركة دائرية.

ثم يغسل الجسم جيدا باستخدام الماء الفاتر.

باقي الماسك يمكن أن نقوم بالمحافظة عليه داخل الثلاجة لحين استخدامه فى اليوم التالى.

هذا الماسك يستخدم بشكل يومي للحصول على النتائج أفضل.

طريقة التحضير

الحناء البيضاء تعتبر من ضمن الأشياء المهمة التي تخلصنا من التصبغات التي تتواجد بشكل مستمر في البشرة كما أنها تزيل البقع الداكنة.

المكوّنات

ملعقة الحنّة البيضاء

كمية قليلة من الكركم

ملعقة الزبادي

القليل من مياه الورد