طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكفتة اللذيذ الشهي في المنزل

يعتبر طاجن لسان العصفور بالكفتة ، من الأطباق البسيطة التي تحتوي على كنز من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وهو من الأكلات الخفيفة في رمضان، ويتم وضعه على السفرة في العزومات والمناسبات، وهو طبق رئيسي على موائد الشعب المصري وهو من الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثير من الناس، لأنه يتميز بطعم شهي ومذاق طيب ويحتوي على بهارات تعطي له نكهة مميزة، ويحتوي على كرات اللحم المفيدة المغذية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على مكونات وطريقة تحضير طاجن لسان العصفور بالكفتة.

مكونات طاجن لسان العصفور بالكفتة

يتكون الطاجن من مكونات عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة. نصف كيلو من لسان العصفور. ثلاث حبات من البصل. ثلاث فصوص من الثوم. 2 كوب من عصير الطماطم. فلفل أخضر. ملعقة من بهارات اللحمة. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من الكزبرة المطحونة. زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم عمل طاجن لسان العصفور بالكفتة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار الكبة ونضع بها بصلة وقرن من الفلفل الأخضر واللحمة وفصين من الثوم وبهارات اللحمة وملعقة من الكزبرة الناعمة وملح وفلفل، ونخلطهم حتى نحصل على عجينة من الكفتة، نقوم بعد ذلك بتشكيل الكفتة على شكل كرات ونضعها في الزيت حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي، ثم نقوم بإخراج الكفتة من الزيت ونضعها على ورق المطبخ حتى يمتص الزيت ونتركها جانباً.

نقوم بإحضار إناء ونضعه على النار ونضع به القليل من الزيت، ونقوم بتحمير لسان العصفور حتى يصبح ذهبي ثم نضيف له الشربة ونتركه حتى ينضج.

بعد ذلك نقوم بإحضار طاسة ونضعها على النار ونضع بها قليل من الزيت ثم نضيف البصل المقطع ونقلبه حتى يتحمر لونه ثم نضيف عصير الطماطم ونقلبه ونضع القليل من الملح والفلفل ونتركه حتى يتسبك.

طريقة إعداد طبق لسان عصفور بالكفتة

يتم أعداد الطاجن بالخطوات التالية :-