تكثيف غرة الشعر و الخصل الأمامية وملء الفراغات في وقت قياسي

تعاني العديد من النساء وجود فراغات في غرة الشعر وفي الخصل الأمامية وشعر مقدمة الرأس، وذلك يرجع إلى عدد من المسببات الصحية والوراثية أيضا، وهذا الأمر مزعج لهن، كما تعاني الكثيرات أيضا من الشعر الخفيف في هذه المنطقة بسبب شد الشعر والتسريحات والحجاب، وذلك يتسبب في التأثير السلبي على طلة المرأة وثقتها بنفسها، وفي موضوعنا اليوم عن الشعر الخفيف وكيفية تكثيفه وإنبات فراغات الشعر المنحولة ومقدمة الرأس، سوف نقدم إليك حلاً جذرياً لعلاج تلك المشكلة في وقت قياسي، حيث سنتعرف على وصفات طبيعية مذهلة بالفعل في ترميم فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر وملء فراغات مقدمة الرأس.

وصفات طبيعية لتكثيف غرة الشعر والخصل الأمامية وصفة إكليل الجبل والأفوكادو

تتكون الوصفة الأولي من ملعقة صغيرة من نصف ثمرة طازجة من الأفوكادو، زيت إكليل الجبل، 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، بالاضافة إلى بيضة واحدة، ولتحضير الوصفة يتم خفق البيضة أولاً في وعاء، بعد ذلك يتم هرس الأفوكادو جيداً ويتم إضافته إلى البيض، ثم يتم إضافة زيت إكليل الجبل وزيت جوز الهند بشكل تدريجي مع التقليب جيدا حتى يصل الخليط إلى درجة التجانس.

قبل استخدام الوصفة يجب الحرص على أن يكون الشعر تماما، ويتم وضع الخلطة على الشعر والتأكد من وصولها من جذوره وحتى الأطراف، ثم يتم ترك الوصفة على الشعر لمدة ساعتين كاملتين، ومن ثم غسله بالشامبو والبلسم المناسبين،ويتم تكرار تلك العملية مرتين في الأسبوع، وسوف تلاحظين فرقاً مدهشاً خلال مدة قصيرة من استعمال الخلطة.

وصفة لإطالة الشعر وزيادة كثافته

مكونات الوصفة الثانية من 2 ملعقة كبيرة من القرنفل، نصف كوب من زيت الزيتون البكر، ولتحضير الوصفة يتم وضع مقدار القرنفل علي مقدار زيت الزيتون في بطرمان زجاجي، ويُترك ليتخمر في مكان مظلم وجاف بعيدا عن الرطوبة والهواء لمدة أسبوع، على أن يتم تقليب الخليط قبل استخدامه للتأكد من امتزاج وتجانس الخليط.

قبل استخدام الوصفة يتم تدليك فروة الرأس بواسطة أطراف الأصابع والرأس علي وضعية الركوع لمدة عشر دقائق، وذلك من اجل تنشيط الدورة الدموية وتدفق الأكسجين إلى بصيلات الشعر، مما يجعلها تنشط وتستقبل الخلطة، ثم يتم وضع الوصفة وسحب خصلات الشعر خصلة خصلة للتأكد من وصولها لكافة أجزاء الشعر، بعد ذلك يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ويُترك لمدة ساعتين، ثم يُغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو الخاص بكِ، تتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، ويُفضل وضع الخلطة في مكان مظلم وجاف لكي تحتفظ بعناصرها وخصائصها المفيدة لتقوية فروة الرأس.

علاج تساقط الشعر وزيادة كثافته

وإذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر ووجود فراغات في فروة الرأس، يمكنك استخدام تلك الوصفة السحرية لتكثيف شعر مقدمة الرأس وإعادة إنبات الفراغات من جديد، ويمكنك تجربة تلك الطريقة الرائعة لعلاج تساقط الشعر في أسبوعين فقط، وإذا كنت تريدين نمو وغزارة لشعرك ليس لها مثيل، يمكنك اتباع طريقة نساء قبيلة الياو الصينية لزيادة طول الشعر حتى الركب مع كثافة وسمك للشعر غير مسبوق.

أيضا لعلاج الصلع وفراغات فروة الرأس طبيعيا يمكنك استعمال كريم الغار الرهيب، ويمكنك تحضيره منزليا عن طريق خلط ملعقة كبيرة من مطحون ورق الغار، وملعقة من زيت الزيتون، وقليل من الزبادي الطبيعي، ويتم خلط تلك المكونات لعمل كريم طبيعي يتم فرده على مناطق الفراغات والصلع والشعر الخفيف، مع تدليك تلك المناطق لمدة 5 دقائق وترك الكريم على الشعر لمدة ساعة قبل غسله.

وإذا كنت تبحثين عن خلطة فعالة لتنعيم الشعر الخشن والجاف، فيمكنك تحضير كيراتين منزلي بإضافة كميات متساوية من زيت الزيتون، صفار البيض، زبادي طبيعي، ومايونيز، يتم إضافة المكونات ودمجها جيدا حتى الحصول على خليط متجانس القوام كريمي، يوضع على الشعر لمدة لا تقل عن ٣ ساعات بعد تغطئته بوعاء حراري بلاستيكى، ثم يتم غسل الشعر جيدا بواسطة الشامبو والبلسم المناسبين حسب نوع الشعر وسنلاحظ النتيجة الفورية من فرد وتنعيم الشعر كالحرير.