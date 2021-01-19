تفتيح الوجه والرقبة درجتين في 5 دقائق من المنزل بمكونات طبيعية 100%

مما لا شك فيه أن كل فتاة تحلم ببشرة مثالية صافية خالية من الشوائب والعيوب موحدة اللون ولا تحتوي على التجاعيد أو البقع الداكنة، وتبحث كل الفتيات والنساء عن مكونات طبيعية بسيطة سريعة المفعول ولا تتسبب في أثار جانبية كما في أغلب مستحضرات التجميل، ولذلك سوف نتحدث في موضوعنا اليوم عن وصفة طبيعية بسيطة للغاية، غير شائعة الاستخدام رغم فوائدها العديدة في تفتيح الوجه والرقبة تفتيح فوري، ومحاربة مشاكل البشرة وإظهار نضارتها من الاستخدام الأول.

وصفة الذرة والزبادي لتفتيح بشرة الوجه والرقبة

تتكون الوصفة الطبيعية في موضوعنا اليوم من مكونين فقط هي 1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة والذي سوف نتحدث عن فوائده لاحقا، بالاضافة إلى 1 ملعقة صغيرة من الزبادي، وللتحضير يتم وضع نشا الذرة في وعاء ثم يتم إضافة الزبادي الطبيعي على النشا، ثم يتم دمج الخليط وتقليبه جيدا بواسطة ملعقة خشبية حتى يتم الحصول على قوام كريمي تماما.

ومن المعروف فوائد نشا الذرة الهائلة للبشرة حيث يقوم بامتصاص زيوت البشرة الزائدة والضارة وخاصة لأصحاب البشرة الدهنية، وأيضا يقوم بتطهير الوجه وإزالة خلايا الجلد الميتة ويعمل على علاج حروق الشمس وتوحيد لون البشرة، هذا بالاضافة إلى معالجة الطفح والالتهابات الجلدية والتي يصاحبها الحكة وذلك لاحتوائه على فيتامين A.

كما يعمل نشا الذرة أيضا على التخلص من بقع البشرة وحب الشباب نهائيا؛ بسبب احتوائه على مادة الزنك والذي يعالج حب الشباب مع التكرار بشكل يومي، ونظرا لاحتوائه على فيتامين B 1, 2 فانه يعمل على ترطيب البشرة وجعلها صحية بشكل واضح، كما يؤخر ظهور تجاعيد البشرة ويعالج المسامات الواسعة في البشرة لاحتوائه على فيتامين C.

طريقة استخدام الخلطة لتفتيح البشرة فوراً

قبل الاستخدام يتم تنظيف البشرة بواسطة غسول أو صابون مناسب، وبعد غسل البشرة بالماء يتم وضع الوصفة وتركها على البشرة لمدة لا تقل عن 20-30 دقيقة، وبعد ذلك يتم شطفها بماء دافئ وإمرار مكعبات من الثلج نكون قد قمنا بتجهيزها في وقت سابق، ويُفضل أن تحتوي بجانب الماء على ماء ورد أو منقوع النعناع، وبعد ذلك يتم وضع المرطب المناسب الخاص بك.

نتيجة وصفة نشا الذرة والزبادي سوف تظهر من الاستخدام الأول بالنسبة للتفتيح الفوري لدرجتين وتخفيف البقع الداكنة وأثار الحبوب، ومع الاستمرار في الاستعمال لمدة أسبوع سوف تحصلين على بشرة صحية مشرقة، مع اختفاء الحبوب بشكل نهائي وتوحيد هائل للون البشرة، كما يمكن الاستفادة من فوائد تلك الوصفة ووضعها على الرقبة واليدين للتفتيح.

ومن أفضل روتينات البشرة المعروفة التي يجب إتباعها والتي تمنح البشرة نضارة وترطيب وشباب دائم وتفتيح فعال للبشرة مع الوقت، هي وضع مرطب مناسب حسب نوع البشرة يوميا قبل النوم ومن أفضل مرطبات البشرة الدهنية والعادية Bebanthene كريم ولوشن، ومع تكرار ذلك والمحافظة على عمل إسكراب يتبعه ماسك بشكل أسبوعي يمنح البشرة حيوية ونضارة ونظافة وشباب وتفتيح.