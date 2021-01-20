طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة التي تستخدم لعمل احلى انواع التورت

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تعتبر الكيكة الاسفنجية من احلى انواع الكيك المستخدم في عمل تورتة أعياد الميلاد وجميع أنواع المناسبات السعيدة، ويمكن تناول هذه الكيكة بدون تزينها حيث يمكن تناولها مع المشروبات الساخنة والمشروبات الباردة، ويفضل عمل هذا النوع في المنزل لأطفالنا الصغار بدلاً من شرائهم للكيك الجاهز الذي يحتوي على المواد الحافظة الضارة، فهي كيكة خفيفة جداً على المعدة يمكن تقليل كمية البيض المستخدمة إذا تم عملها لغرض آخر غير التورتة، نستخدم كمية البيض هذه في طريقتنا حتى تصبح كيكة التورتة أكثر هشاشة وجميلة، والآن سوف نعرض لحضراتكم مكونات الكيكة الاسفنجية وطريقة تحضيرها.مكونات الكيكة الاسفنجية
تتكون الكيكة الاسفنجية من عدة مكونات مختلفة موجودة عند معظم المنازل وهذه المكونات هي:
- 1/2 1 كوب من الدقيق.
- 5 حبات من البيض.
- 1/4 1 كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع كيس من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
تحضر هذه الكيكة بطريقة دقيقة ولكنها سهلة جداً ممكن أي شخص يقوم بعملها وهذه الطريقة هي:
- نقوم بخفق بياض البيض فقط ونصف كمية السكر في إناء بالمضرب الكهربائي لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام كريمي بعد ذلك نضيف تدريجياً كمية السكر الباقية ونستمر في الضرب.
- نحضر إناء آخر ونضرب به صفار البيض والفانيليا جيداً ثم نضع عليه الزيت ونستمر في الضرب.
- نضيف خليط صفار البيض إلى خليط بياض البيض تدريجياً ونقلبهم مع بعض بالملعقة أو المضرب اليدوي.
- نقلب البيكنج بودر ورشة الملح الصغيرة في الدقيق المنخول ونضيفهم إلى الخليط السابق تدريجياً ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نسكب الخليط في صينية غير واسعة حتى ترتفع الكيكة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 45 دقيقة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد بعد ذلك نشكلها على حسب الرغبة.
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تعتبر الكيكة الاسفنجية من احلى انواع الكيك المستخدم في عمل تورتة أعياد الميلاد وجميع أنواع المناسبات السعيدة، ويمكن تناول هذه الكيكة بدون تزينها حيث يمكن تناولها مع المشروبات الساخنة والمشروبات الباردة، ويفضل عمل هذا النوع في المنزل لأطفالنا الصغار بدلاً من شرائهم للكيك الجاهز الذي يحتوي على المواد الحافظة الضارة، فهي كيكة خفيفة جداً على المعدة يمكن تقليل كمية البيض المستخدمة إذا تم عملها لغرض آخر غير التورتة، نستخدم كمية البيض هذه في طريقتنا حتى تصبح كيكة التورتة أكثر هشاشة وجميلة، والآن سوف نعرض لحضراتكم مكونات الكيكة الاسفنجية وطريقة تحضيرها.مكونات الكيكة الاسفنجية
تتكون الكيكة الاسفنجية من عدة مكونات مختلفة موجودة عند معظم المنازل وهذه المكونات هي:
- 1/2 1 كوب من الدقيق.
- 5 حبات من البيض.
- 1/4 1 كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع كيس من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
تحضر هذه الكيكة بطريقة دقيقة ولكنها سهلة جداً ممكن أي شخص يقوم بعملها وهذه الطريقة هي:
- نقوم بخفق بياض البيض فقط ونصف كمية السكر في إناء بالمضرب الكهربائي لمدة 10 دقائق حتى نحصل على قوام كريمي بعد ذلك نضيف تدريجياً كمية السكر الباقية ونستمر في الضرب.
- نحضر إناء آخر ونضرب به صفار البيض والفانيليا جيداً ثم نضع عليه الزيت ونستمر في الضرب.
- نضيف خليط صفار البيض إلى خليط بياض البيض تدريجياً ونقلبهم مع بعض بالملعقة أو المضرب اليدوي.
- نقلب البيكنج بودر ورشة الملح الصغيرة في الدقيق المنخول ونضيفهم إلى الخليط السابق تدريجياً ونقلبهم مع بعض جيداً.
- نسكب الخليط في صينية غير واسعة حتى ترتفع الكيكة.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة تتراوح ما بين 35 إلى 45 دقيقة.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد بعد ذلك نشكلها على حسب الرغبة.
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