طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة التي تستخدم لعمل احلى انواع التورت

تعتبر الكيكة الاسفنجية من احلى انواع الكيك المستخدم في عمل تورتة أعياد الميلاد وجميع أنواع المناسبات السعيدة، ويمكن تناول هذه الكيكة بدون تزينها حيث يمكن تناولها مع المشروبات الساخنة والمشروبات الباردة، ويفضل عمل هذا النوع في المنزل لأطفالنا الصغار بدلاً من شرائهم للكيك الجاهز الذي يحتوي على المواد الحافظة الضارة، فهي كيكة خفيفة جداً على المعدة يمكن تقليل كمية البيض المستخدمة إذا تم عملها لغرض آخر غير التورتة، نستخدم كمية البيض هذه في طريقتنا حتى تصبح كيكة التورتة أكثر هشاشة وجميلة، والآن سوف نعرض لحضراتكم مكونات الكيكة الاسفنجية وطريقة تحضيرها.

مكونات الكيكة الاسفنجية

تتكون الكيكة الاسفنجية من عدة مكونات مختلفة موجودة عند معظم المنازل وهذه المكونات هي:

1/2 1 كوب من الدقيق.

5 حبات من البيض.

1/4 1 كوب من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كيس من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير الكيكة الهشة

تحضر هذه الكيكة بطريقة دقيقة ولكنها سهلة جداً ممكن أي شخص يقوم بعملها وهذه الطريقة هي: