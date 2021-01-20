طريقة تحضير الفطائر التركية باللحمة المفرومة أو بالبطاطس طعم لذيذ ورائحة جميلة ستعجبك

تعتبر الفطائر التركية من الفطائر الغير مكلفة السهلة المناسبة لجميع الطبقات المجتمعية، حيث يمكن القيام بحشوها بأي نوع حشو متوفر لديكي مثل الجبنة بأنواعها أو البطاطس المسلوقة أو اللحمة المفرومة وكل طريقة أحلى من غيرها طعم لذيذ ورائحة خرافة، وهي من الوجبات السريعة التى يمكن القيام بها في أي وقت عندما تكوني ليس مستعدة للقيام بغداء أو عشاء معين، يعني من النهاردة لا تتحيري أبداً في القيام بأي وجبة من خلال متابعة كل ما هو جديد ومختلف، لذلك قدمنا لحضراتكم اليوم مكونات الفطائر التركية الممتعة وطريقة تحضيرها.

مكونات الفطائر التركية اللذيذة

اليوم سوف تتابعون معي مكونات الفطائر التركية الجميلة وهي كما يلي:

2 كوب من الدقيق ( على حسب العجينة ).

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

الحشو

بصلة مفرومة.

حبة صغيرة من الطماطم المقطع.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

طريقة عمل الفطيرة

نعرض لحضراتكم طريقة تحضير مفصلة لعمل هذه الفطائر اللذيذة ذات الرائحة الجذابة وهي:

نحضر إناء للعجن ونضع به الماء الدافئ ثم نضع عليه كوب الزبادي والزيت وبياض البيضة والسكر ونضربهم جيداً بالمضرب السلك حتى يذوب السكر. ننخل الدقيق جيداً ونقلب به الملح والخميرة الفورية ونضعهم على الخليط السابق ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة طرية. نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك لمدة ساعة حتى تخمر. نقوم في ذلك الوقت بوضع البصل المفروم في طاسة على النار وبه قليل من الزيت ونقلب البصل حتى يذبل ثم نضيف عليه الطماطم واللحمة المفرومة والفلفل الأسود والملح ونتركها حتى تتعصج. نحضر العجينة بعد تخمرها ونفردها بالنشابة على شكل مربع بسمك مناسب، ثم نقسم العجينة إلى ثلاث قطع ( على شكل مستطيل ). نقوم بتقطيع قطعة العجينة الواحدة بالسكين من ناحية واحدة فقط إلى منتصفها على شكل أصابع رفيعة ونكرر هذه الخطوة على القطعتين الباقيين. نضع جزء من اللحمة على طرف العجينة السليم ونقوم بلفها جيداً ناحية الجزء المقطع وتصبح على شكل رول ثم نلفها على شكل قرص دائري، ونكرر أيضاً هذه الخطوة على الباقيين. نضع هذه الفطائر في صاج مدهونة ونضع على وجهها صفار بيضة باستخدام الفرشاة. ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتترك في الفرن حتى تأخذ اللون المناسب.

طريقة أخرى لحشو الفطيرة التركية

يمكن حشو هذه الفطيرة بعدة أنواع مختلفة حيث يمكن حشوها باللحمة المفرومة أو بالجبنة بأنواعها أو بالبطاطس وهي كالتالي: