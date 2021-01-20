دونات سريعة بدون عجن وبدون قلي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة أسهل وأسرع دونات تصنعيها بمكنة الدونات وتسمي أيضاً كيك دوناتس سهلة وسريعة وشكلها مغري مختلفة عن الدونات التقليدية لانها اقرب إلي الكيك تابع الاتي للتعرف علي كيفية عمل دونات سريعة بدون عجن وبدون قلي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة . طريقة عمل الدوناتس بدون قلي طريقة عمل الدوناتس بدون قلي مقادير دونات سريعة بدون عجن بمكونات بسيطة 1/2 كوب من الحليب.

1 كوب من الدقيق.

1/3 كوب من السكر.

1 معلقة من البيكنج باودر.

2 معلقة من الزيت.

1/2 معلقة من الفانيليا او القرفة. طريقة تحضير الدونات طريقة تحضير الدونات أولاً يفضل وضع نقطة من الخل الأبيض علي الحليب حتي يثقل من قوامه شيئا ليفيدك بمزج المكونات اضربي البيض والفانيليا والسكر بالمضرب الكهربائي حتى الخلط جيداً. اضيفي عليهم المواد السائل وهي الزيت واللبن ثم اخلطيهم جيداً. اضيفي علي الخليط المواد الجافة وهي الدقيق والبيكنج بتودر حتى تنتهي وتأكدي من تجانس المكونات جيداً. وضعيه في صينية الدوناتس المشابهة لصينية الكاب كيك او مكنة الودناتس ثم ادهنيها بمعلقة من الزبدة. ادخليه الفرن علي درجه حرارة 180 لمده لا تقل عن 25 دقيقة تقريبا. وبعد التسوية اتركيهم ليبردوا وستقومي بعمل الطبقة الخارجية للتزين. طبقة الشيكولاتة الخارجية للدونات قومي بتقطيع كمية من الشيكولاتة قطع صغيرة لتذوب بسرعه في حمام مائي دافي.

اضيفي علي قطع الشيكولاتة كريمة خفق دافئة لتذويبها.

اغمسي الدوناتس في هذه الخلطة حتي يمكنك وضع الصوصات علي الطبقة الخارجية. طبقة الشيكولاتة الخارجية للدونات ويمكنك اضافة القليل من جوز الهند أو المكسرات المطحونة أو طبقة الشيكولاتة للتزيين واعطائها شكل جمالي ، كما يمكنك تشجيع أطفالك علي الأكل بجعلهم يساعدوك في تزيين الدونات بأشكال مختلفة وطرق متعدده من الصوصات المميزة التي تعمل علي تشجيعهم علي تناول الأكل . الوسوم

دونات سريعة بدون عجن وبدون قلي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة أسهل وأسرع دونات تصنعيها بمكنة الدونات وتسمي أيضاً كيك دوناتس سهلة وسريعة وشكلها مغري مختلفة عن الدونات التقليدية لانها اقرب إلي الكيك تابع الاتي للتعرف علي كيفية عمل دونات سريعة بدون عجن وبدون قلي بطريقة سهلة ومكونات بسيطة . طريقة عمل الدوناتس بدون قلي طريقة عمل الدوناتس بدون قلي مقادير دونات سريعة بدون عجن بمكونات بسيطة 1/2 كوب من الحليب.

1 كوب من الدقيق.

1/3 كوب من السكر.

1 معلقة من البيكنج باودر.

2 معلقة من الزيت.

1/2 معلقة من الفانيليا او القرفة. طريقة تحضير الدونات طريقة تحضير الدونات أولاً يفضل وضع نقطة من الخل الأبيض علي الحليب حتي يثقل من قوامه شيئا ليفيدك بمزج المكونات اضربي البيض والفانيليا والسكر بالمضرب الكهربائي حتى الخلط جيداً. اضيفي عليهم المواد السائل وهي الزيت واللبن ثم اخلطيهم جيداً. اضيفي علي الخليط المواد الجافة وهي الدقيق والبيكنج بتودر حتى تنتهي وتأكدي من تجانس المكونات جيداً. وضعيه في صينية الدوناتس المشابهة لصينية الكاب كيك او مكنة الودناتس ثم ادهنيها بمعلقة من الزبدة. ادخليه الفرن علي درجه حرارة 180 لمده لا تقل عن 25 دقيقة تقريبا. وبعد التسوية اتركيهم ليبردوا وستقومي بعمل الطبقة الخارجية للتزين. طبقة الشيكولاتة الخارجية للدونات قومي بتقطيع كمية من الشيكولاتة قطع صغيرة لتذوب بسرعه في حمام مائي دافي.

اضيفي علي قطع الشيكولاتة كريمة خفق دافئة لتذويبها.

اغمسي الدوناتس في هذه الخلطة حتي يمكنك وضع الصوصات علي الطبقة الخارجية. طبقة الشيكولاتة الخارجية للدونات ويمكنك اضافة القليل من جوز الهند أو المكسرات المطحونة أو طبقة الشيكولاتة للتزيين واعطائها شكل جمالي ، كما يمكنك تشجيع أطفالك علي الأكل بجعلهم يساعدوك في تزيين الدونات بأشكال مختلفة وطرق متعدده من الصوصات المميزة التي تعمل علي تشجيعهم علي تناول الأكل .

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