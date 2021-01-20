بهذه الخلطة الجبارة تتخلصين نهائيا من سواد سنين في المنطقة الحساسة والابط خلال أيام فقط

بهذه الخلطة الجبارة تتخلصين نهائيا من سواد سنين تعتبر مشكلة اسمرار البشرة والمناطق الحساسة من أكثر المشاكل التي يعاني منها فئة كبيرة من السيدات مما تسبب لهم الكثير من الإحراج وبالأخص لدى السيدات المتزوجات والمقبلين على الزواج، حتى أنهم يبحثون بشكل دائم عن أبرز العلاجات التي تعمل على تفتيح المنطقة الحساسة والتخلص من هذه المشكلة، ولكن هل خطر في بالك أنه بإمكانك تفتيح المنطقة الحساسة بتطبيق مكونات طبيعية أمنة تماماً على البشرة وأفضل بكثير من منتجات تجارية لأنها تحتوي على مواد كيميائية تلحق الضرر بالبشرة، إلى جانب أنها سهلة في التحضير ذات مكونات طبيعية موجودة في كل منزل سوف نتعرف عليها اليوم.

وصفات طبيعية تعمل على تفتيح المنطقة الحساسة

إليكم أبرز الطرق البسيطة التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة وبالأخص تحت الإبط والمنطقة الحساسة:

شرائح البطاطس

يوجد في البطاطس الكثير من المواد الحامضية التي تعمل على تفتيح البشرة ولا يسبب أي تهيجات لبشرة، من خلال القيام بفرك المنطقة الحساسة بشريحة رفيعة من البطاطس، أو القيام بعصر حبة من البطاطس ويطبق الناتج عنها على المنطقة الحساسة وتترك حتى أن تجف لمدة ربع ساعة ومن ثم يشطف بالماء الفاتر.

يعتبر هلام الصبار من المكونات الطبيعية التي تعمل بكفاءة كبيرة عند الحرص على استخدامها بشكل منتظم، حيث أنه يعمل على تفتيح البشرة والمناطق الحساسة، إلى جانب أنه يقضي على الخلايا التالفة، ويتم استخدامها من خلال استخراج هلام الصبار ومن ثم يتم تطبيق جل الصبار على المنطقة الحساسة ويترك على البشرة لمدة ثلث ساعة ومن ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ويتم تجفيفها جيداً.

عصير الليمون

نقوم بفرك المنطقة الحساسة بنصف ليمونة من أجل تفتيح البشرة والتخلص من بقايا الجلد الميت، مع الحرص على الاستخدام المنتظم له.