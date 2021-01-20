عجينة سحرية واحدة هشه وقطنية لكل انواع المخبوزات فطائر – بيتزا- عيش

عجينة سحرية واحدة هشه وقطنية المخبوزات بكافة أنواعها من المكونات الأساسية التي يجب أن تتوفر في كل منزل، لذلك نحرص دائماً على القيام بشرائها من الخارج لتلبية احتياجاتنا اليومية، من خبز وفطائر ولن ننسى أبداً البيتزا التي يقبل عليها فئات كبيرة من الأشخاص ولها الكثير من المحبين، ولكن لماذا لا تجربين أن تقومي بهذه المنتجات بنفسك، فإذا كنتي تعتقدين أن ذلك صعب عليك فهذا اعتقاد خطأ، أصبح الآن بإمكانك القيام بتحضير فطائر شهية وهشة مثل القطن والخبز الفينو كما يجب أن يكون وعجينة البيتزا الهشة الطرية كل ذلك بمكونات واحدة ونفس خطوات العمل، لا تتعجبين وهيا بنا لندرك سوياً مكونات وخطوات عمل عجينك السحرية لتحضير كل ذلك.

العجينة السحرية لعمل كافة أنواع المخبوزات



فيما يلي نستعرض عليكم كافة مكونات العجينة السحرية لعمل المخبوزات والبيتزاوالفطائر وخطوات عمل الكثير من المخبوزات بمكونات موجودة في منزلك وخطوات بسيطة:

المكونات:

8 كوب من الدقيق.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين من روب الزبادي.

رشة ملح.

نصف كوب من زيت نباتي.

كوب ونصف من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

4 ملاعق من السكر الناعم.

لتحضير عجينة المخبوزات الهشه نقوم بإحضار إناء عميق ونخلط به السكر مع الخميرة والبيكنج بودر والحليب وتقلب المكونات معاً بشكل جيد. نقوم بإضافة 3 كوب من الدقيق واحد تلو الأخر وتقلب المكونات جيداً حتى أن نحصل على خليط متجانس. يترك الخليط ربع ساعة ليرتاح ومن ثم نضيف الزيت والملح وباقي كمية الدقيق مع العجن بإضافة الماء حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة، تترك 10 دقائق حتى ترتاح وتكون جاهزة للاستخدام لأغراض متعددة، ومن الممكن أيضاً القيام بتفريز العجين في الفريزر لاستخداما بأي وقت كما تفضلين سواء للفطائر أو الخبز أو البيتزا وغيرها.

طريقة التحضير: