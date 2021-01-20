طريقة عمل خلطة الكركم والزنجبيل السحرية لعلاج المفاصل في المنزل

تعد خلطة الكركم والزنجبيل ، من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب المفاصل، ويقلل من حدوث هشاشة العظام، واثبتت الدراسات العلمية بأن الكركم له القدرة الفعال على حماية الأعصاب وتقوية جهاز المناعة، وهو يدخل في مكونات تساعد على تخفيف آلام الركبة، ويعالج الخشونة ويساعد على تخفيف آلام غضروف الظهر، وتحتوي الخلطة على الزنجبيل، وهو مفيد جداً للعظام ويدخل في العقاقير الطبية التي تساعد في علاج التهاب المفاصل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الكركم والزنجبيل السحرية، التي تساعد على التخلص من التهاب المفاصل نهائياً.

مكونات خلطة الكركم والزنجبيل

تتكون الخلطة من مكونات بسيطة تساعدنا على التخلص من مشاكل العظام التي تواجهنا وهى كما يلي:-

2 ملعقة من الكركم. 2 ملعقة من الزنجبيل. ملعقة من العسل. ثلاث ملاعق من زيت حب الرشاد.

طريقة التحضير

يتم عمل خلطة الكركم والزنجبيل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار برطمان فارغ ونضع الكركم والزنجبيل والعسل وزيت حب الرشاد مع بعضهم ونخلطهم جيداً.

نقوم بدهن المفاصل والركبة بالخلطة ونتركها لمدة ساعتين على الأقل.

بعد ذلك نغسلها بالماء الفاتر ونكرر هذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

طريقة عمل مشروب الكركم والزنجبيل لعلاج المفاصل

يتم عمل المشروب بالخطوات التالية:-