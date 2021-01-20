طريقة عمل خلطة الكركم والزنجبيل السحرية لعلاج المفاصل في المنزل

- 1/2
- 2/2
تعد خلطة الكركم والزنجبيل ، من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب المفاصل، ويقلل من حدوث هشاشة العظام، واثبتت الدراسات العلمية بأن الكركم له القدرة الفعال على حماية الأعصاب وتقوية جهاز المناعة، وهو يدخل في مكونات تساعد على تخفيف آلام الركبة، ويعالج الخشونة ويساعد على تخفيف آلام غضروف الظهر، وتحتوي الخلطة على الزنجبيل، وهو مفيد جداً للعظام ويدخل في العقاقير الطبية التي تساعد في علاج التهاب المفاصل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الكركم والزنجبيل السحرية، التي تساعد على التخلص من التهاب المفاصل نهائياً.مكونات خلطة الكركم والزنجبيل
تتكون الخلطة من مكونات بسيطة تساعدنا على التخلص من مشاكل العظام التي تواجهنا وهى كما يلي:-
- 2 ملعقة من الكركم.
- 2 ملعقة من الزنجبيل.
- ملعقة من العسل.
- ثلاث ملاعق من زيت حب الرشاد.
طريقة التحضير
يتم عمل خلطة الكركم والزنجبيل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار برطمان فارغ ونضع الكركم والزنجبيل والعسل وزيت حب الرشاد مع بعضهم ونخلطهم جيداً.
- نقوم بدهن المفاصل والركبة بالخلطة ونتركها لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد ذلك نغسلها بالماء الفاتر ونكرر هذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
طريقة عمل مشروب الكركم والزنجبيل لعلاج المفاصل
يتم عمل المشروب بالخطوات التالية:-
- نقوم بإحضار كوبين من الماء المغلي ثم نضيف ملعقة من الزنجبيل وملعقة من الكركم ونقلبهم ونغطيه ونتركه لمدة ربع ساعة.
- بعد أن يبرد الخليط نقوم بتصفيته وتحليته بملعقة من عسل النحل ونقوم بشربه على الريق كل يوم.
- نقوم بشرب الخليط كل يوم على الريق بانتظام حتى نتخلص من آلام المفاصل بشكل جيد.
- يساعد مشروب الكركم والزنجبيل على علاج صداع الرأس ,آلام البطن.
- ملعقة من الكركم على كوب من اللبن الدافئ قبل النوم تساعد على التخلص من الأمراض التي تصيب الجسم.
- ملعقة من الكركم على كوب من الماء الدافئ تساعد على التخلص من التهاب المفاصل وخشونة الركبة.
- ملعقة من الكركم وملعقة من الزنجبيل وملعقة من جوز الهند نخلطهم مع بعض ونضعهم مكان الآلم سوف يساعدنا على التخلص منه نهائياً.
الوسوم
تعد خلطة الكركم والزنجبيل ، من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد في علاج التهاب المفاصل، ويقلل من حدوث هشاشة العظام، واثبتت الدراسات العلمية بأن الكركم له القدرة الفعال على حماية الأعصاب وتقوية جهاز المناعة، وهو يدخل في مكونات تساعد على تخفيف آلام الركبة، ويعالج الخشونة ويساعد على تخفيف آلام غضروف الظهر، وتحتوي الخلطة على الزنجبيل، وهو مفيد جداً للعظام ويدخل في العقاقير الطبية التي تساعد في علاج التهاب المفاصل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الكركم والزنجبيل السحرية، التي تساعد على التخلص من التهاب المفاصل نهائياً.مكونات خلطة الكركم والزنجبيل
تتكون الخلطة من مكونات بسيطة تساعدنا على التخلص من مشاكل العظام التي تواجهنا وهى كما يلي:-
- 2 ملعقة من الكركم.
- 2 ملعقة من الزنجبيل.
- ملعقة من العسل.
- ثلاث ملاعق من زيت حب الرشاد.
طريقة التحضير
يتم عمل خلطة الكركم والزنجبيل بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نقوم بإحضار برطمان فارغ ونضع الكركم والزنجبيل والعسل وزيت حب الرشاد مع بعضهم ونخلطهم جيداً.
- نقوم بدهن المفاصل والركبة بالخلطة ونتركها لمدة ساعتين على الأقل.
- بعد ذلك نغسلها بالماء الفاتر ونكرر هذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.
طريقة عمل مشروب الكركم والزنجبيل لعلاج المفاصل
يتم عمل المشروب بالخطوات التالية:-
- نقوم بإحضار كوبين من الماء المغلي ثم نضيف ملعقة من الزنجبيل وملعقة من الكركم ونقلبهم ونغطيه ونتركه لمدة ربع ساعة.
- بعد أن يبرد الخليط نقوم بتصفيته وتحليته بملعقة من عسل النحل ونقوم بشربه على الريق كل يوم.
- نقوم بشرب الخليط كل يوم على الريق بانتظام حتى نتخلص من آلام المفاصل بشكل جيد.
- يساعد مشروب الكركم والزنجبيل على علاج صداع الرأس ,آلام البطن.
- ملعقة من الكركم على كوب من اللبن الدافئ قبل النوم تساعد على التخلص من الأمراض التي تصيب الجسم.
- ملعقة من الكركم على كوب من الماء الدافئ تساعد على التخلص من التهاب المفاصل وخشونة الركبة.
- ملعقة من الكركم وملعقة من الزنجبيل وملعقة من جوز الهند نخلطهم مع بعض ونضعهم مكان الآلم سوف يساعدنا على التخلص منه نهائياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل خلطة الكركم والزنجبيل السحرية لعلاج المفاصل في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.