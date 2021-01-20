أفضل كولاجين سحري يعمل على فرد الشعر المجعد وتنعيمه ويعالج جميع مشاكل الشعر

الكولاجين لفرد الشعر المجعد وتنعيمه ويعالج جميع مشاكل الشعر، قد يعتقد البعض أن الكولاجين يعالج مشاكل البشرة فقط ولكن عكس ذلك فإن الكولاجين يعالج مشاكل الشعر ويعمل الكولاجين أيضاً على فرد الشعر وتنعيمه لأنه يحتوي على بروتينات تساعد في فرد الشعر وتنعيمه لذلك ينصح باستخدام الكولاجين الطبيعي الذي يعمل أيضاً على تعزيز نمو الشعر واليكم الآن من خلال موقع ثقفني افضل كولاجين طبيعي لفرد الشعر بدون أي أضرار على الشعر . وصفة الكولاجين لفرد الشعر المجعد وتنعيمه ويعالج جميع مشاكل الشعر وصفة الكولاجين لفرد الشعر المجعد وتنعيمه ويعالج جميع مشاكل الشعر ينصح باستخدام هذا الكولاجين لأنه ينعم الشعر ويفرده لأنه يحتوى على زيت الزيتون المرطب الطبيعي للشعر . مكونات الكولاجين الطبيعي لفرد الشعر وتنعيمه كوب واحد من الماء الدافئ .

خل تفاح بمقدار ½ ملعقة صغيرة .

زيت زيتون بمقدار 3 ملاعق كبيرة .

حبة واحدة من البيض .

جيلاتين بودر بمقدار 2 ملعقة كبيرة . مكونات الكولاجين الطبيعي لفرد الشعر وتنعيمه طريقة تحضير واستخدام الكولاجين الطبيعي لفرد الشعر نحضر وعاء صغير ونضع به الماء والجيلاتين البودر ونقلبهم حتى يذوب الكولاجين تماماً .

ثم نضيف اليهم البيضة ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي .

بعد ذلك نضيف اليهم زيت الزيتون وخل التفاح ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

بعد ذلك نغسل الشعر جيداً حتى نتخلص تماماً من أي زيوت أو كريمات موجودة في الشعر ويفضل غسل الشعر بالشامبو الخالي من المواد الكيميائية أو الكبريتات .

ثم نقوم بتوزيع الكولاجين على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف حتى يغطي الشعر كله ثم نقوم بعمل تدليك في فروة الرأس على شكل حركات دائرية لتعزيز فروة الرأس .

ونتركه على الشعر لمدة ليلة كاملة بعد تغطيته بكيس مخصص للشعر .

بعد ذلك نغسله بالشامبو والبلسم وسوف تلاحظين الفرق في نعومة الشعر وترطيبه ولمعانه .

للحصول على أفضل نتيجة في تنعيم الشعر يجب تكرار 3 مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر متتالية . طريقة تحضير واستخدام الكولاجين الطبيعي لفرد الشعر الوسوم

الكولاجين لفرد الشعر المجعد وتنعيمه ويعالج جميع مشاكل الشعر، قد يعتقد البعض أن الكولاجين يعالج مشاكل البشرة فقط ولكن عكس ذلك فإن الكولاجين يعالج مشاكل الشعر ويعمل الكولاجين أيضاً على فرد الشعر وتنعيمه لأنه يحتوي على بروتينات تساعد في فرد الشعر وتنعيمه لذلك ينصح باستخدام الكولاجين الطبيعي الذي يعمل أيضاً على تعزيز نمو الشعر واليكم الآن من خلال موقع ثقفني افضل كولاجين طبيعي لفرد الشعر بدون أي أضرار على الشعر . وصفة الكولاجين لفرد الشعر المجعد وتنعيمه ويعالج جميع مشاكل الشعر وصفة الكولاجين لفرد الشعر المجعد وتنعيمه ويعالج جميع مشاكل الشعر ينصح باستخدام هذا الكولاجين لأنه ينعم الشعر ويفرده لأنه يحتوى على زيت الزيتون المرطب الطبيعي للشعر . مكونات الكولاجين الطبيعي لفرد الشعر وتنعيمه كوب واحد من الماء الدافئ .

خل تفاح بمقدار ½ ملعقة صغيرة .

زيت زيتون بمقدار 3 ملاعق كبيرة .

حبة واحدة من البيض .

جيلاتين بودر بمقدار 2 ملعقة كبيرة . مكونات الكولاجين الطبيعي لفرد الشعر وتنعيمه طريقة تحضير واستخدام الكولاجين الطبيعي لفرد الشعر نحضر وعاء صغير ونضع به الماء والجيلاتين البودر ونقلبهم حتى يذوب الكولاجين تماماً .

ثم نضيف اليهم البيضة ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي .

بعد ذلك نضيف اليهم زيت الزيتون وخل التفاح ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً .

بعد ذلك نغسل الشعر جيداً حتى نتخلص تماماً من أي زيوت أو كريمات موجودة في الشعر ويفضل غسل الشعر بالشامبو الخالي من المواد الكيميائية أو الكبريتات .

ثم نقوم بتوزيع الكولاجين على الشعر كله من الجذور حتى الأطراف حتى يغطي الشعر كله ثم نقوم بعمل تدليك في فروة الرأس على شكل حركات دائرية لتعزيز فروة الرأس .

ونتركه على الشعر لمدة ليلة كاملة بعد تغطيته بكيس مخصص للشعر .

بعد ذلك نغسله بالشامبو والبلسم وسوف تلاحظين الفرق في نعومة الشعر وترطيبه ولمعانه .

للحصول على أفضل نتيجة في تنعيم الشعر يجب تكرار 3 مرات في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر متتالية . طريقة تحضير واستخدام الكولاجين الطبيعي لفرد الشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل كولاجين سحري يعمل على فرد الشعر المجعد وتنعيمه ويعالج جميع مشاكل الشعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.