طريقة عمل الفطاير بالجبنة واللحمة اللذيذة فى المنزل وبدون جهد

الفطاير بالجبنة واللحمة من المأكولات الخفيفة التى يتم تناولها على العشاء، حيث يتم عملها بسهولة دون الحاجة إلى وقت لتحضيرها، ايضاً هناك الكثير من الأمهات يفكرون في تحضير أكلة خفيفة وبسيطة لعملها على العشاء، لذلك سوف نقوم بعمل الفطاير حتى تستطيع الأمهات عملها في المنزل، وهى من الأكلات الصحية الغنية بالفيتامينات والبروتينات، وهناك الكثير من أشكال الفطاير فهى تشبه شكل السمبوسة وهنا سوف نقدم لكم الفطاير بالجبنة واللحمة في أحد أشكالها.

مكونات عمل الفطاير بالجبنة واللحمة

تحتوى الفطاير بالجبنة واللحمة على العديد من المكونات البسيطة وهى كالتالي:-

4 كوب من الدقيق. كوب إلا ربع من اللبن الدافئ. ملعقتين من الخميرة الجافة. كوب من الزبادى. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقتين من السكر. نصف كوب من زيت الزيتون. ربع كيلو من اللحمة المفرومة. كوب جبنة موتزاريلا. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. بيضة. ملعقة من الزبدة. ملعقة من صلصة الطماطم. ملعقة من البصل المفروم. 2 حبات من الفلفل الأخضر.

طريقة التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير الفطاير بالجبنة واللحمة بصورة سهلة وهى كالآتي:-

نحضر وعاء من البلاستيك، نقوم بوضع اللبن والزيت والزبادى والملح والبيكنج بودر ونقلبهم جيداً باستحدام ملعقة حتى الذوبان.

بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق والخميرة والسكر ونعجنهم جيداً حتى يتجانس الخليط، بعد ذلك نتركه للتخمر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه القليل من الزيت، ثم نضع فيه اللحم المفروم ونضع عليه الملح والفلفل، نضعه على النار ونقلبه حتى يشرب ماؤه.

بعد ذلك نضع عليه البصل المفروم، وصلصة الطماطم ويقطع عليها الفلفل الأخضر ونتركه حتى الأستواء.

ثم ننزل اللحم ونتركه ليبرد، بعد ذلك نقوم بوضع الجبنة عليه.

نحضر العجينة ونقطعها مثل الكرات الصغيرة ونفردها ونشكلها حسب الرغبة، ثم بعد ذلك نقوم بحشوها بالجبنة واللحم ثم تقفل بعد ذلك ويدهن الوش بالبيض وملعقة من الزبدة بإستخدام فرشاة من السيليكون.

ندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة لا تقل عن 25 دقيقة.

بعد ذلك نخرجها من الفرن وتقدم على العشاء.