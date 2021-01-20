خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة وفرق واضح خلال دقائق فقط

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خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة و فرق واضح خلال دقائق فقط ، تتعرض بشرتنا يوميا إلي أتربة و مستحضرات تجميل و أشعة شمس، فعليك المواظبة على روتين تنظيف لبشرتك لحمايتها من التصبغات وحب الشباب والبهتان وأكسدة، فسوف نعرض أليكم فهذا المقال بعض خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة و فرق واضح خلال دقائق فقط.خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة
أولا عليك من الصباح قبل الخروج أن تغسلي وجهك جيدا بالغسول اليومي الخاص بك والمناسب لبشرتك والماء البارد والمناسب لبشرتك ثم تجفيف وجهك بالمناديل وليس الفوطة لأنها خشنة علي الوجه، وعند النزول عليك أولا مسح وجهك بماء الورد أو التونر الخاص بك وتحريك ثلجة علي وجهك ثم الترطيب بكريم المفضل اليكي وإذا كنتي تحبين المستحضرات التجميل فلا بأس بذلك فقومتي بغلق مسامك بأحسن شكل ممكن، فلا تخافي من تأثير المستحضرات التجميل علي وجهك .خطوات تنظيف الوجه من مستحضرات التجميل
عليك أن تقومي بمسح المستحضرات التجميل من علي وجهك بالقطن و ليس المناديل لأنها الطف على بشرتك ومزيل المكياج الخاص بكي و لكن هذا ليس كافي فعليك غسل وجهك أيضا بالغسول جيدا و مسح وجهك بالتونر أو ماء الورد ثم الترطيب مرة اخري .روتين لتنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة
تحتاج البشرة إلى تنطيف عميق كل أسبوع
- أولا عليك فتح مسام وجهك أولا لأخراج الزيوت من وجهك تماما، فقومي بإغلاء ماء ووضعهم فأناء ثم وضع وجهك أمام البخار لدقائق.
- قومي بعمل اسكراب ، ماسك اللبن وبياض البيض واتركيه حتي ينشف ثم اشطفيه و عند شطفه دلكي وجهك
- قومي بتنظيف عميق، ماسك اليمون و زبادي واتركيه علي وجهك لدقائق ثم اشطفي وجهك جيدا
- قومي بعمل ماسك الطمي، تركيه علي وجهك لعدة دقائق ثم اشطفي وجهك جيدا مع التدليك
- ضعي قطع الخيار علي عينك
- ضعي 2 معلقة صغيرة في الثلاجة ثم ضعيها تحت العين
- قومي بغسل وجهك ماء بارد
- ضعي ثلجة و حركيها علي وجهك جيدا حتي تغليقي مسامك
- ضعي التونر أو ماء الورد علي بشرتك
الوسوم
خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة و فرق واضح خلال دقائق فقط ، تتعرض بشرتنا يوميا إلي أتربة و مستحضرات تجميل و أشعة شمس، فعليك المواظبة على روتين تنظيف لبشرتك لحمايتها من التصبغات وحب الشباب والبهتان وأكسدة، فسوف نعرض أليكم فهذا المقال بعض خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة و فرق واضح خلال دقائق فقط.خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة
أولا عليك من الصباح قبل الخروج أن تغسلي وجهك جيدا بالغسول اليومي الخاص بك والمناسب لبشرتك والماء البارد والمناسب لبشرتك ثم تجفيف وجهك بالمناديل وليس الفوطة لأنها خشنة علي الوجه، وعند النزول عليك أولا مسح وجهك بماء الورد أو التونر الخاص بك وتحريك ثلجة علي وجهك ثم الترطيب بكريم المفضل اليكي وإذا كنتي تحبين المستحضرات التجميل فلا بأس بذلك فقومتي بغلق مسامك بأحسن شكل ممكن، فلا تخافي من تأثير المستحضرات التجميل علي وجهك .خطوات تنظيف الوجه من مستحضرات التجميل
عليك أن تقومي بمسح المستحضرات التجميل من علي وجهك بالقطن و ليس المناديل لأنها الطف على بشرتك ومزيل المكياج الخاص بكي و لكن هذا ليس كافي فعليك غسل وجهك أيضا بالغسول جيدا و مسح وجهك بالتونر أو ماء الورد ثم الترطيب مرة اخري .روتين لتنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة
تحتاج البشرة إلى تنطيف عميق كل أسبوع
- أولا عليك فتح مسام وجهك أولا لأخراج الزيوت من وجهك تماما، فقومي بإغلاء ماء ووضعهم فأناء ثم وضع وجهك أمام البخار لدقائق.
- قومي بعمل اسكراب ، ماسك اللبن وبياض البيض واتركيه حتي ينشف ثم اشطفيه و عند شطفه دلكي وجهك
- قومي بتنظيف عميق، ماسك اليمون و زبادي واتركيه علي وجهك لدقائق ثم اشطفي وجهك جيدا
- قومي بعمل ماسك الطمي، تركيه علي وجهك لعدة دقائق ثم اشطفي وجهك جيدا مع التدليك
- ضعي قطع الخيار علي عينك
- ضعي 2 معلقة صغيرة في الثلاجة ثم ضعيها تحت العين
- قومي بغسل وجهك ماء بارد
- ضعي ثلجة و حركيها علي وجهك جيدا حتي تغليقي مسامك
- ضعي التونر أو ماء الورد علي بشرتك
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