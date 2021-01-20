خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة وفرق واضح خلال دقائق فقط

خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة و فرق واضح خلال دقائق فقط ، تتعرض بشرتنا يوميا إلي أتربة و مستحضرات تجميل و أشعة شمس، فعليك المواظبة على روتين تنظيف لبشرتك لحمايتها من التصبغات وحب الشباب والبهتان وأكسدة، فسوف نعرض أليكم فهذا المقال بعض خطوات تنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة و فرق واضح خلال دقائق فقط.

أولا عليك من الصباح قبل الخروج أن تغسلي وجهك جيدا بالغسول اليومي الخاص بك والمناسب لبشرتك والماء البارد والمناسب لبشرتك ثم تجفيف وجهك بالمناديل وليس الفوطة لأنها خشنة علي الوجه، وعند النزول عليك أولا مسح وجهك بماء الورد أو التونر الخاص بك وتحريك ثلجة علي وجهك ثم الترطيب بكريم المفضل اليكي وإذا كنتي تحبين المستحضرات التجميل فلا بأس بذلك فقومتي بغلق مسامك بأحسن شكل ممكن، فلا تخافي من تأثير المستحضرات التجميل علي وجهك .

عليك أن تقومي بمسح المستحضرات التجميل من علي وجهك بالقطن و ليس المناديل لأنها الطف على بشرتك ومزيل المكياج الخاص بكي و لكن هذا ليس كافي فعليك غسل وجهك أيضا بالغسول جيدا و مسح وجهك بالتونر أو ماء الورد ثم الترطيب مرة اخري .

روتين لتنظيف الوجه بالمنزل بطريقة سهلة

تحتاج البشرة إلى تنطيف عميق كل أسبوع