خلطات تفتيح الوجه إلى 5 درجات افتح بمكونات بالمنزل في خلال دقائق

خلطات تفتيح الوجه إلي 5 درجات افتح بمكونات بالمنزل في خلال دقائق ، علي الأغلب يتعرض بشرتنا يوميا إلي أتربة وأشعة الشمس ومستحضرات التجميل التي تسبب احمرار و اسمرار الوجه وجفافه وعدم توحد لونه وبهتانه، فعليك فقط تقليل من مستحضرات التجميل وعند وضعها عليك وضع مسبقا مياه الورد أو أي نوع تونر ومسح الوجه بثلج كي لا يتشرب وجهك هذة المستحضرات، وعند مسخها يجب أولا مسحها بمزيل المكياج أو بماء الورد ثم غسل وجهك جيدا و التونر حتي يزيل المستحضرات ولا تتبقي أي شئ يضر وجهك، سوف نعرض أليكم بعض خلطات تفتيح الوجه إلي 5 درجات افتح بمكونات بالمنزل في خلال دقائق .

خلطات تفتيح الوجه باليمون والزبادي

ان الليمون يحمي الوجه من البكتريا و يزيل الزيوت فالوجه وجيد جدا للبشرة الدهنية و منظف عميق للوجه، ويستخدم الزبادي الذي يحتوي علي حمض اللاكتيك للتفتيح و ،فهذا الخلطة سحرية للوجه فتجعله مغذي وفاتح ونظيف واكثرا ترطيبا وينصح بتطبيقه ثلاث مرات في الأسبوع

مكونات ماسك الزبادي و اليمون :

1 معلقة صغيرة من الزبادي

نصف حبة لمون

عليك خلط جيدا و وضعها علي وجهك و انتظري حتي بشرتك تتشرب المكونات لبعض دقائق فقط ثم اغسلي وشك بماء بارد وليس دافئ و تجنبي ماء دافئ دائما لوجهك.

خلطات تفتيح الوجه باليمون وماء الورد السحري

ماء الورد السحري فانه مفيد جدا لترطيب البشرة و غلق المسامات و تنظفها وكذلك اليمون يعمل علي التفتيح و أزاله الزيوت و أتربة من البشرة

مكونات ماسك اليمون وماء الورد السحري:

1 معلقة صغيرة من ماء الورد

1\2 حبة لمون

بعض خلط المكونات جيدا عليك ترك الخليط علي وجهك 5 دقائق فقط ثم شطفه و كرريه كل يومين و سوف يظهر الفرق واضح

خلطات تفتيح الوجه إلي 5 درجات افتح بالخيار

يساعد الخيار علي تقليل البقع الداكنة بالوجه و يقوم بتقليل التصبغات و هيجان البشرة ويعمل علي ترطيب وجهك بلطف

مكونات ماسك الخيار

1 ثمرة خيار

1 معلقة جل صبار

عليك تقطيع وهرس الخيار حتى يصبح معجون ناعم ثم ضيفي جل الصبار ووضع الماسك على الوجهك والرقبتك، ثم الانتظار لمدة 15 دقيقة وغسل الوجه بالماء بارد، ويمكن تجربة الخلطة مرة واحدة في الأسبوع.