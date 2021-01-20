طريقة عمل المانكير بالمنزل بألوانك المفضلة لأظافر جميلة وجذابة

يعد المانكير أو ما يعرف بطلاء الأظافر، هو أحد الأنواع المستخدمة لتزيين الأظافر وإعطائها لمسة مميزة، فهو عبارة عن مادة تجميلية تضعها النساء لتظهرن بشكل جذاب وأنيق، ويتوفر بألوان مختلفة تتناسب مع جميع الملابس كما توجد منه أنواع مختلفة، والمعروف دائما أنه يصنع من مادة الورنيش الكيميائية وهي من المواد الضارة بالجلد ولكن حديثاً بدأ تصنيعه من مواد آمنة على الصحة، ولكن الأفضل من ذلك هو تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة، حيث وصلت أسعاره إلى مبالغ عالية جداً، لذلك سنقدم من خلال هذا المقال مكونات وطريقة تحضير المانكير في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل المانكير بالمنزل

يتكون المناكير من مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

علبة ظلال العيون (اللون حسب الرغبة). فرشاة صغيرة الحجم. علبة طلاء أظافر شفافة اللون. علبة طلاء أظافر فارغة.

طريقة التحضير

لتحضير المانكير في المنزل يتم اتباع الخطوات الآتية:ـ

نقوم بإحضار كيس بلاستيك صغير الحجم ونضع بداخله ظلال العيون، ثم نقوم بغلق الكيس جيداً ونعمل على سحق ظلال العيون وتحويله إلى مسوق ناعم جداً باستخدام شوكة.

ثم بعد ذلك يتم وضعه داخل علبة طلاء الأظافر الفارغة بحرص حتى لا يتناثر، يمكنك استخدام قمع من الورق المقوي.

ثم نقوم بوضع طلاء الأظافر الشفاف إلى ظلال العيون داخل العلبة الفارغة، بكل عناية وحرص مع التقليب بشكل مستمر باستخدام الفرشاة حتي يتجانس الخليط ويصبح ناعم، توضع حوالي نصف علبة طلاء الأظافر الشفاف.

أنواع طلاء الأظافر

هناك أنواع متعددة من طلاء الأظافر تزيد من جمال اليدين وهي كما يلي:ـ