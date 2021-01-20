احمي بشرتك من جفاف الشتاء بخلطات طبيعية ومكونات سهلة ، يعتبر جفاف الجلد مشكلة تواجهنا جميعا في فصل الشتاء وتعرضه للمياه الساخنة ورطوبة الجو يؤدي إلي جفاف الجلد اكثر فعليكي بالمحافظه علي ترطيب جلدك من الداخل ومن الخارج لمنع حدوث تشققات بالجلد والحفاظ علي بشرة نضرة احمي بشرتك من الداخل من الجفاف عن طريق شرب المياه الكافية والتغذية المناسبة من الفواكه والخضروات ومن الخارج، سنوضح لكي خلطات سهلة وبسيطة تقدرين بها علي حماية بشرتك من جفاف الشتاء بخلطات طبيعية ومكونات سهلة.

ماسك البرتقال لحماية البشرة الجافة من جفاف الشتاء مكونات سهلة

البرتقال يحتوي علي تقريبا 39% من فيتامين C فاستخدامه علي البشرة يحفز من كولاجين البشرة ويأخر ظهور التجاعيد، واستخدام الزبادي في هذه الخلطة للتخفيف من حامضية البرتقال وحساسيته.

المكونات:

4 معالق كبيرة من الزبادي

عصير البرتقال

طريقة تحضير ماسك البرتقال:

اضيفي 4 معالق من الزبادي واخلطيهم جيدا للحصول علي قوام كريمي .

اضيفي معلقة من عصير البرتقال علي الزبادي واخلطي جيدا .

ضعي بفرشاه طبقه خفيف من الماسك واتركيه عده دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

ماسك الخيار واللبن لحماية البشرة الدهنية من جفاف الشتاء بخلطات طبيعية مكونات سهلة

يستهدف الخيار واللبن خلايا البشرة والعمل علي ترطيبها وأزاله الشوائب عنها.

المكونات:

معلقة من الخيار.

معلقة من اللبن.

نقاط من عصير الليمون.

طريقة تحضير ماسك الخيار واللبن:

امزجي معلقة من اللبن مع معلقة من عصارة الخيار ونقاط عصير الليمون واخلطي حتى تجانس الخلطة.

ضعي الماسك علي بشرتك واتركيه مدة تلت ساعة ثم اغسليه بالماء .

ماسك الشوفان والعسل لحماية البشرة الحساسة من جفاف الشتاء بخلطات طبيعية

المكونات:

معلقة من العسل الابيض الطبيعي.

معلقة من الشوفان .

معلقة من مايه الورد.

طريقة تحضير ماسك الشوفان والعسل:

امزجي المكونات جيدا ثم ضعي طبقه علي وجهك لمده ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر.