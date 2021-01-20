طريقة عمل المعمول الأصلي الهش خطوة بخطوة في المنزل

طريقة عمل المعمول الأصلي الهش بأقل إمكانيات مادية ممكنه ومتوفرة في المنزل والمعمول له العديد من الطرق المختلفة لاعداد المعمول فالكل دولة عربية طريقة في عمل المعمول ومن خلال مقال اليوم سوف نعرض لكم أفضل طريقة لعمل المعمول الأصلي بالتمر ويكون هش وناعم مثل الجاهز وبأقل إمكانيات في المنزل

مقادير عمل المعمول

مكونات المعمول الأصلي بسيطة ويمكن أن تكون موجودة في المنزل في أى وقت وتفضل الكثير من السيدات عمل المعمول الأصلي بالمنزل لما له من فوائد غذائية عظيمة للأطفال لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة والآن سوف نعرض لكم المقادير وللحصول على أفضل النتائج يرجي مراعاة الكميات

كيلو واحد من الدقيق الأبيض

2ملعقة كبيرة من لبن البودرة

نصف كيلو سمن بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة من السمن لوحة المعمول

ملعقة صغيرة من الخميرة

مقدار كوب من الماء الفاتر

كوب كبير من السكر

مقدار مناسب من التمر منزوع منه النوى

طريقة تحضير المعمول الأصلي في المنزل

المعمول من الحلويات الشرقية المفضلة لدى جميع بلدان الوطن العربي و المعمول له شهرة واسعة وكبيرة في الوطن العربي لذلك للمعمول طرق مختلفة وكثيرة لتحضير واليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على الطريقة الأساسية لعمل المعمول في المنزل