طريقة عمل المعمول الأصلي الهش خطوة بخطوة في المنزل

طريقة عمل المعمول الأصلي الهش بأقل إمكانيات مادية ممكنه ومتوفرة في المنزل والمعمول له العديد من الطرق المختلفة لاعداد المعمول فالكل دولة عربية طريقة في عمل المعمول ومن خلال مقال اليوم سوف نعرض لكم أفضل طريقة لعمل المعمول الأصلي بالتمر ويكون هش وناعم مثل الجاهز وبأقل إمكانيات في المنزلمقادير عمل المعمول
مكونات المعمول الأصلي بسيطة ويمكن أن تكون موجودة في المنزل في أى وقت وتفضل الكثير من السيدات عمل المعمول الأصلي بالمنزل لما له من فوائد غذائية عظيمة للأطفال لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة والآن سوف نعرض لكم المقادير وللحصول على أفضل النتائج يرجي مراعاة الكميات
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض
- 2ملعقة كبيرة من لبن البودرة
- نصف كيلو سمن بدرجة حرارة الغرفة
- ملعقة كبيرة من السمن لوحة المعمول
- ملعقة صغيرة من الخميرة
- مقدار كوب من الماء الفاتر
- كوب كبير من السكر
- مقدار مناسب من التمر منزوع منه النوى
المعمول من الحلويات الشرقية المفضلة لدى جميع بلدان الوطن العربي و المعمول له شهرة واسعة وكبيرة في الوطن العربي لذلك للمعمول طرق مختلفة وكثيرة لتحضير واليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على الطريقة الأساسية لعمل المعمول في المنزل
- نقوم بإحضار وعاء عميق يتم وضع مقدار النصف كيلو من السمن ثم يتم نخل مقدار الدقيق على السمن ويتم خلطهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمى
- في وعاء آخر يتم خلط السكر و مقدار الخميرة ومقدار اللبن والماء الفاتر جيداً ثم اضافتهم إلى خليط الدقيق والسمن ويتم خلطهم جميعاً جيداً
- ثم نترك العجينة يرتاح لبعض من الوقت وفي هذه الأثناء يتم تحضير الحشوة بوضع التمر على النار ومعه مقدار مناسب من السمن حتى تصبح الحشوة جاهزه ويتم تشكلها على شكل كوران متوسطة الحجم
- ثم نأتي بالعجين ونشكلها على شكل كورات صغيرة تتناسب مع كورات التمر
- ثم نقوم بحشو العجين بكورات التمر والتى يمكن تشكلها بأى شكل حسب الرغبه
- يتم رص المعمول في صواني وإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى ينضج
- بعد النضج يتم تلميعه بالسمن من الوجه
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طريقة عمل المعمول الأصلي الهش بأقل إمكانيات مادية ممكنه ومتوفرة في المنزل والمعمول له العديد من الطرق المختلفة لاعداد المعمول فالكل دولة عربية طريقة في عمل المعمول ومن خلال مقال اليوم سوف نعرض لكم أفضل طريقة لعمل المعمول الأصلي بالتمر ويكون هش وناعم مثل الجاهز وبأقل إمكانيات في المنزلمقادير عمل المعمول
مكونات المعمول الأصلي بسيطة ويمكن أن تكون موجودة في المنزل في أى وقت وتفضل الكثير من السيدات عمل المعمول الأصلي بالمنزل لما له من فوائد غذائية عظيمة للأطفال لما يحتويه من عناصر غذائية مفيدة والآن سوف نعرض لكم المقادير وللحصول على أفضل النتائج يرجي مراعاة الكميات
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض
- 2ملعقة كبيرة من لبن البودرة
- نصف كيلو سمن بدرجة حرارة الغرفة
- ملعقة كبيرة من السمن لوحة المعمول
- ملعقة صغيرة من الخميرة
- مقدار كوب من الماء الفاتر
- كوب كبير من السكر
- مقدار مناسب من التمر منزوع منه النوى
المعمول من الحلويات الشرقية المفضلة لدى جميع بلدان الوطن العربي و المعمول له شهرة واسعة وكبيرة في الوطن العربي لذلك للمعمول طرق مختلفة وكثيرة لتحضير واليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على الطريقة الأساسية لعمل المعمول في المنزل
- نقوم بإحضار وعاء عميق يتم وضع مقدار النصف كيلو من السمن ثم يتم نخل مقدار الدقيق على السمن ويتم خلطهم جيداً حتى يصبح الخليط كريمى
- في وعاء آخر يتم خلط السكر و مقدار الخميرة ومقدار اللبن والماء الفاتر جيداً ثم اضافتهم إلى خليط الدقيق والسمن ويتم خلطهم جميعاً جيداً
- ثم نترك العجينة يرتاح لبعض من الوقت وفي هذه الأثناء يتم تحضير الحشوة بوضع التمر على النار ومعه مقدار مناسب من السمن حتى تصبح الحشوة جاهزه ويتم تشكلها على شكل كوران متوسطة الحجم
- ثم نأتي بالعجين ونشكلها على شكل كورات صغيرة تتناسب مع كورات التمر
- ثم نقوم بحشو العجين بكورات التمر والتى يمكن تشكلها بأى شكل حسب الرغبه
- يتم رص المعمول في صواني وإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى ينضج
- بعد النضج يتم تلميعه بالسمن من الوجه
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