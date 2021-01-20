في 3 أيام تخلصي من الهالات السوداء تحت العين نهائيا بدون كريمات

الهالات السوداء هي عبارة عن بقع سوداء تظهر تحت العينين ومنتشرة عند كلا من السيدات والرجال، مما تسبب لهم المزيد من القلق والإزعاج، و يودون الوصول إلى وسط حل جذري للقضاء عليها، حيث إنها غالبً آخر ما تظهر نتيجة الإرهاق وقلة النوم وبذل جهد أو التفكير بشكل كبير، ولهذا من خلال موقعنا هذا نقدم لكم طريقة التخلص منها عن طريق الخلطات الطبيعية الفعالة في علاجها، والتي لا تترك أي آثار جانبية. خلطة زيت الزيتون واللوز خلطة زيت الزيتون واللوز يحتوي زيت اللوز والفيتامين علي فيتامين كي الذي يساهم في خفض الأوعية. المكونات ربع كوب من زيت اللوز.

خمس ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بمزج كلا من الزيتين معًا، ومن ثم تدليك تلك المناطق بالزيت قبل النوم.

نقوم بترك الزيت على تلك المناطق لمدة ثماني ساعات متوالية.

نغسل تلك المناطق بعد ذلك بالماء البارد، ومن ثم وضع مرطب ملائم لنوع بشرتك.

تكرار تلك الوصفة يوم بعد يوم باستمرار حتى التخلص من الهالات للأبد. خلطة الخيار خلطة الخيار يعمل الخيار على تهدئة البشرة والحد من الالتهابات وتبيضها نظرًا لما يحتويه الخيار على فيتامين سي الذي يعمل على الحد من إزالة الداكنة من تحت العين. المكونات ثمرة صغيرة الحجم من الخيار الطازج.

ربع كوب من زيت الخروع. طريقة التحضير نقوم بتقطيع الخيار إلى شرائح صغيرة الحجم، ومن ثم غمسها بزيت الخروع.

نضع الخيار بالثلاجة لمدة خمس وأربعون دقيقة لكي يبرد، ثم توضع الشرائح حول العين وتركها لمدة نصف ساعة.

غسل المناطق بعد ذلك بالماء الفاتر، وتكرار تلك الخلطة مرة يوميا لمدة أربع أسابيع. خلطة ماء الورد خلطة ماء الورد يعمل ماء ماء الورد على تفتيح البشره و ترطيبها ونضارتها، ربع كوب من ماء الورد.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

قطعة من القطن. طريقة التحضير نقوم بمزج ماء الورد بزيت جوز الهند جيدًا، ومن ثم غمس القطنة بالكوب.

وضع القطنة حول العينين وتركها على المناطق التي بها هالات لمدة خمس وعشرون دقيقة.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً لمدة شهرين، وستلاحظين الفرق. الوسوم

الهالات السوداء هي عبارة عن بقع سوداء تظهر تحت العينين ومنتشرة عند كلا من السيدات والرجال، مما تسبب لهم المزيد من القلق والإزعاج، و يودون الوصول إلى وسط حل جذري للقضاء عليها، حيث إنها غالبً آخر ما تظهر نتيجة الإرهاق وقلة النوم وبذل جهد أو التفكير بشكل كبير، ولهذا من خلال موقعنا هذا نقدم لكم طريقة التخلص منها عن طريق الخلطات الطبيعية الفعالة في علاجها، والتي لا تترك أي آثار جانبية. خلطة زيت الزيتون واللوز خلطة زيت الزيتون واللوز يحتوي زيت اللوز والفيتامين علي فيتامين كي الذي يساهم في خفض الأوعية. المكونات ربع كوب من زيت اللوز.

خمس ملاعق كبار الحجم من زيت الزيتون. طريقة التحضير نقوم بمزج كلا من الزيتين معًا، ومن ثم تدليك تلك المناطق بالزيت قبل النوم.

نقوم بترك الزيت على تلك المناطق لمدة ثماني ساعات متوالية.

نغسل تلك المناطق بعد ذلك بالماء البارد، ومن ثم وضع مرطب ملائم لنوع بشرتك.

تكرار تلك الوصفة يوم بعد يوم باستمرار حتى التخلص من الهالات للأبد. خلطة الخيار خلطة الخيار يعمل الخيار على تهدئة البشرة والحد من الالتهابات وتبيضها نظرًا لما يحتويه الخيار على فيتامين سي الذي يعمل على الحد من إزالة الداكنة من تحت العين. المكونات ثمرة صغيرة الحجم من الخيار الطازج.

ربع كوب من زيت الخروع. طريقة التحضير نقوم بتقطيع الخيار إلى شرائح صغيرة الحجم، ومن ثم غمسها بزيت الخروع.

نضع الخيار بالثلاجة لمدة خمس وأربعون دقيقة لكي يبرد، ثم توضع الشرائح حول العين وتركها لمدة نصف ساعة.

غسل المناطق بعد ذلك بالماء الفاتر، وتكرار تلك الخلطة مرة يوميا لمدة أربع أسابيع. خلطة ماء الورد خلطة ماء الورد يعمل ماء ماء الورد على تفتيح البشره و ترطيبها ونضارتها، ربع كوب من ماء الورد.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

قطعة من القطن. طريقة التحضير نقوم بمزج ماء الورد بزيت جوز الهند جيدًا، ومن ثم غمس القطنة بالكوب.

وضع القطنة حول العينين وتركها على المناطق التي بها هالات لمدة خمس وعشرون دقيقة.

تكرار تلك الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً لمدة شهرين، وستلاحظين الفرق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في 3 أيام تخلصي من الهالات السوداء تحت العين نهائيا بدون كريمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.