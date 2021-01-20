لو تعلمي ماذا يحدث عند وضع ملعقة فازلين قبل النوم اسرار واستخدامات لن تعرفيها من قبل

لكي تجعلي بشرتك ناعمة وجذابة إليكي الحل في إستخدام الفازلين، فهو من أحد أنواع الكريمات التي تعطي رونق للبشرة ويجعلها أكثر ترطيبا مما كانت عليه، فيكون ملين للجلد ويساعد في التخلص علي خلايا الجلد الميتة فهو مناسب لجميع أنواع البشرة، لذلك لا داعي للقلق بالنسبة لكل فتاة تشكي من مشاكل البشرة أو مشاكل الجسم أو مشاكل الشعر، فالفازلين يعد سحر لمعالجة مشاكلك والتخلص منها بكل بساطة.

فوائد الفازلين العامة

لتتأكدي بنفسك من روعة إستخدام الفازلين للبشرة والشعر والجسم، يجب أن تتعرفي علي فوائده بالنسبة لكلا منهم حيث أن يدخل الفازلين في وصفات وخلطات عديدة بإستخدامة مع العسل أو الكركم أو الليمون. غالبا يوجد الفازلين في كل بيت ولكن لا أحد يعرف ما مدى أهميته وفوائده، وفي البداية تعرفي علي فوائده بالنسبة للشعر وهي كالآتي:-

يحسن من بصيلات الشعر فهذا يساعد علي نمو الشعر بشكل أسرع. يعمل علي عدم تقصف الشعر ابدا ولكن عند المواظبة علي إستخدامه. يعطي للشعر لمعان، وكثرة إستخدام الفازلين يطول الشعر. يساعد في فك العقد أو التشابك التي تكون في الشعر.

فوائد الفازلين للوجه

يرطب البشرة ويجعلها أكثر نعومة، فإذا كنتي تمتلكي بشرة جافة وعادة تكون في الشتاء يجب إستخدامه فورا للتخلص منها.

يعمل علي تبييض الأسنان، فعليكي إستخدام الفازلين مع السكر ووضعهم علي الأسنان لمدة عشر دقائق ونغسلها جيدا وتكرر لمدة أسبوع لتحصلي علي نتائج رائعة، وأيضا يمنع إلتصاق الشفايف بالأسنان فهذا شئ مزعج وخاصة إذا كان الشفايف يوجد بها أحمر.

يحمي الشفايف من التشققات ويرطبها ويمنع جفافها.

معالجة الجروح التي توجد بالجسم، حيث يساعد علي منع دخول الأوساخ أو البكتيريا إلي الجسم لأنه يسد أي مكان مجروح.

يستخدم في المناطق الأكثر جفافا في الجسم، مثل الأكواع والقدمين حيث نضع الفازلين ونغطي هذه المناطق جيدا بقماشة لكي نضمن وجود الفازلين عليهم وتوصلي للنتيجة المطلوبة.

معظم الناس يشكون من المناطق الجلدية التي توجد حول الأظافر بما فيهم الأطفال، فإضافة القليل من الفازلين حول الأظافر يمنع ذلك، وأيضا يجعل الجسم ناعم.

فوائد الفازلين بالنسبة للجسم

هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من وجود مناطق داكنة في وجوههم ويبحثون عن علاج للتخلص من ذلك والحصول على وجه أبيض ونقي، ولهذا ينبغي عليهم صنع خلطات طبيعية وتطبيقها على وجوههم بالمنزل، وذلك لانها لا تترك أي من الآثار الجانبية، كما أنها غير مكلفة مثل العديد من مستحضرات التجميل، ولا تحتاج إلى جهد في تحضيرها.