طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون ما يشرب نقطة زيت خطيرة ولذيذة زي المطاعم

البطاطس المقلية في كل بيت في معظم أنحاء العالم تعد البطاطس المقلية طبق من الأطباق الأساسية اللازم وجودها بجانب أي أكلة، فيعشقها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، حيث يوجد أكلات متعددة من البطاطس غير البطاطس المقلية، ومنها بطاطس مسلوقة أو بطاطس محشية أو بطاطس صنية أو بطاطس بيوريه باللحمة وغير ذلك، حيث يكون الضغط في معظم المطاعم علي طلب البطاطس المقلية بجانب أي نوع من الأكلات.

وأحيانا توجد مشكلة تواجه معظم الناس في قلي البطاطس، وهي شرب البطاطس للزيت عند القلي هذا يزعج الكثير وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكر، فعند تناول البطاطس المقلي الذي يحتوي علي كمية كبيرة من الزيت يتحول هذا الزيت لمريض السكر إلي سكريات في الدم، وأيضا الذين يعانون من الدهون الزائدة بالجسم، و زيادة في نسبة الكوليسترول في الدم، فهذا الأمر الذي جعل الكثير يبحث عن طريقة أو وصفة لقلي البطاطس بدون زيت.

طريقة قلي البطاطس بدون زيت

إليكي الحل للتخلص من كمية الزيت الموجودة في البطاطس المقلية، فلا بد من توافر عدة مكونات وجمعها بسيطة ومتوافرة في أي منزل وهي:

بطاطس

ماء مغلي

زعتر

زيت زيتون

ثوم بودر

نشا

ملح

نجهز كمية مناسبة من البطاطس علي حسب الطلب، ونقوم بتقشيرها وغسلها جيدا وتقطع البطاطس علي شكل أصابع صغيرة، فإن التقطيع علي حسب رغبتك. نقوم بوضع قطع البطاطس في لترين من الماء المغلي لمدة دقائق وغالبا تكون لمدة دقيقتين. نضع البطاطس في مصفاه حتي يتم تصفيته جيدا من الماء، ثم نتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة في الهواء حتي يجف تماما من الماء المغلي. وبعد أن تخلصنا من الماء، نضع البطاطس في طبق ونضيف إليها ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من النشا وملعقة صغيرة من الثوم البودر وملعقة صغيرة ملح وملعقة كبيرة من الزعتر، ويتم خلطهم جيدا مع البطاطس. نقوم بتشغيل الفرن علي نار متوسطة ويفضل تشغيلها قبل البدء في تحضير هذه الوصفة. نحضر صينية ونضع فيها البطاطس الذي قمنا بتتبيله، وندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن تلت ساعة أو نص ساعة، ويجب أكل هذه الوصفة بعد خروجها من الفرن مباشرة لكي تكون ساخنة ونقدمها ويصبح ألذ طبق بطاطس مقلية في العالم وبدون زيت.

طريقة التحضير