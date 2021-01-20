بدون فرن بدون خلاط اعملي كيكة العشر دقائق في الطاسة ببيضة واحدة هشة ولذيذة

تعتبر من أسهل الوصفات لعمل الكيك، حيث يواجه بعض الناس مشاكل في عمل الكيك وتكون النتيجة غير مرغوب فيها، لكن هذه الطريقة يسهل تحضيرها لأنها تعمل علي توفير الكثير من الوقت والجهد وغير مكلفة إقتصاديا، وتقدم هذه الوصفة في أي نوع من المناسبات فيعشقها الرجال والنساء والأطفال لأنها تتميز بطعم حلو ولذيذ.

لا يعني ذلك أن نكثر في تناول الكيك لأن هذا قد يلحق بضرر لجسم الإنسان، بسبب إحتوائها علي نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون التي تؤدي إلي زيادة في نسبة الكوليسترول في الدم، وبالرغم من ذلك لا يستطيعوا الإستغناء عنها وخاصة وبالتحديد عند معرفة هذه الوصفة لأنها من أسهل وأسرع طريقة لعمل أحلي وأطعم كيكة.

كيكة العشر دقائق في الطاسة

بكل سهولة يمكن تحضير كيكة العشر دقائق بدون فرن أو خلاط فقط بيبضة واحدة يمكنك عملها وفي طاسة مناسبة هتحصلي على كيكة هشة ولذيذة.

مكوناتها :

دقيق

بيكينج صودا

سكر

فانيليا

كاكاو خام

زبدة

لبن

نوتيلا

بيض

نحضر طبق ونضع فيه ربع كوب من الزبدة ويفضل تكون سائلة وإذا كانت الزبدة عبارة عن قطع متماسكة فنضعها في حلة علي نار هادئة حتي الذوبان وقبل أن تسخن.

بعد أن وضعنا الزبدة في الطبق، نضيف إليها بيضة واحدة، ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر، وربع كوب لبن سائل، وثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام، وثلث كوب من السكر، وربع كوب دقيق وربع ملعقة صغيرة بيكينج صودا، ويفضل أن نضع المكونات السائلة في البداية وبعد ذلك المكونات الجافة.

نخلط المكونات السائلة جيدا ثم نضيف المكونات الجافة للحصول علي قوام الكيك المعروف.

نحضر طاسة ونضعها علي نار متوسطة، ثم نضع هذا الخليط في الطاسة وبعد ذلك نقوم بوضع فوطة نظيفة علي الطاسة حتي تغطي هذا الخليط ثم نضع غطاء الطاسة، ونتركها لمدة عشر دقائق فقط.

وعند تقديم الكيكة نجهز خليط يتكون من ربع كوب من اللبن السائل وملعقة صغيرة نوتيلا، ونضيف إليها هذا الخليط ليجعلها أكثر جمالا في الشكل والطعم.

طريقة تحضير كيكة العشر دقائق في الطاسة