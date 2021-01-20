أضرار الفازلين للبشرة الدهنية والرموش وكيفية الاستخدام الآمن بالخطوات

أضرار الفازلين للبشرة الدهنية , الفازلين هو أحد المكونات الأساسية في كل منزل، ومؤخرًا أصبحت المرأة تَستخدمه في الكثير من الأمور الجمالية، والتي في كل مرة يُعطى نتائج قوية، ولكن هل تَطرق أحد للبحث عن مَعرفة ما هي أضرار الفازلين، وما إن كان هذا الخطر كبيرًا وقد يَتسبب في حدوث مشاكل عند الإفراط في استعماله، هذا هو ما سَنتعرف عليه الآن في خلال السطور القادمة.

أضرار الفازلين للبشرة الدهنية

يُعرف أن عمل الفازلين الرئيسي هو العناية بالبشرة والجلد، والعمل على تَرطيبهما، بالإضافة إلى علاج القشور، والتَهيج الذي يٌصيب البشرة عندما تٌصاب بالجفاف، وبالطبع لا أحد يَستطيع إنكار قدرته في علاج الجفاف، ولكن صرح أطباء الجلد والعناية بالبشرة، أنه يُمكن في بعض الحالات قد يٌصبح الفازلين ضار جدًا للوجه، لذا يَجب معرفة ما هي الحالات التي لا يَجب فيها استعمال الفازلين، حتى لا تَتحول الفوائد لأضرار مثل:-

تَطبيق الفازلين للوجه يُمكن أن يَتسبب في حبس الرطوبة، بالإضافة إلى احتباس الزيوت والأوساخ التي تؤدي لزيادة ظهور بثور حب الشباب، مشكلة المسام المسدودة.

استعمال الفازلين يؤدي إلى جَعل البشرة دهنية ويَجعلها عُرضة للتهيج.

يَتسبب الفازلين في جمع الأتربة والأوساخ على البشرة، وبالطبع سَتظهر بمَظهر غير مُستحب.

إذا قامت المرأة باستعماله وكانت تُعاني من الحساسية سَتُعاني من الاحمرار، والحكة، أو ما يَزيد عن ذلك مثل التَورم والالتهابات.

ولَهذا يُفضل استخدام الفازلين بوضع طبقة خفيفة جدًا على البشرة بَعد القيام بَتنظيف البشرة جيدًا، وإزالته أيضًا بالماء الدافئ، والتأكد من إزالة كل البقايا المُترسبة بالوجه لمنع انسداد المسام وظهور البثور.

أضرار الفازلين للرموش

ما الذي سَتَحصل عليه المرأة من تَطبيق الفازلين للرموش، وهل هي فوائد فقط دون أضرار، هذا السؤال أجاب عليه الكثير من خبراء العناية بالتجميل، والذين أكدوا على ان الفازلين يَقوم بدور فعال في إطالة الرموش وتَكثيفها، بالإضافة إلى أنه يٌساعد في تَرطيبها وعلاج كل المشاكل التي لها علاقة بمُحيط العين، حتى أنه يٌساعد في مَنع تَكسر الرموش وتَقصفها، وتَساقطها.

ولَهذا تَقوم بَعض السيدات بتَطبيق القليل من الفازلين على الرموش قَبل تَطبيق الماسكرا، لأنه يُساعد في تَطبيقها بصورة أفضل، وإن تَطرقنا للأضرار فَيُمكن اختصارها في عدة نقاط مثل:-