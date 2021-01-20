طريقة عمل خبز البصل والزيتون في المنزل بطريقة شهية ولذيذة تهتم الكثير من سيدات المنزل بتجهيز أشهى أنواع الأكلات والأطعمة في المنزل وتجهيزها لعائلتها بعيداً عن شرائها من الخارج، وبالتالي الكثير من الأطعمة تحتوي على المواد الحافظة ولكن من خلال مقال اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل الخبز خبز البصل والزيتون في المنزل بطريقة شهية ولذيذة .

طريقة عمل خبز البصل والزيتون

المكونات ، ثلاث أكواب من الدقيق وملعقة من الخميرة وملعقة من الملح و الريحان المجفف و نصف ملعقة من البيكينج باودر وقليل من الملح ونصف كوب من زيت الزيتون ملعقة أوريغانو نصف ملعقة من الفلفل الأسود وربع ملعقة كزبرة ونصف من زيت الزيتون وثلث كوب من الماء الدافئ وكوب من الزيتون وحبة متوسطة من البصل المفروم وملعقة من الثوم البودر وحبه من البيض والحليب للتلميع.

خطوات تجهيز خبز البصل والزيتون

يتم تجهيز وعاء ومتوسط واضافة فيه الزيت والبصل وتقلب حتى يصبح لونها بني بعد ذلك يتم تنفيذها حتى تبرد ثم يتم تجهيز الخلاط وإضافة في الدقيق والبيكنج بودر والملح والخميرة والزيتون والفلفل والسكر والبهارات، ثم تضيفي الثوم والبصل بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، وابدئي بالعجن ثم ضعي باقي الدقيق حتى تصبح العجينة لينة ومتجانس مع بعضها ثم قومي بتغطيتها حتى يتضاعف حجمها، بعد ذلك الذهاب بتجهيز صينية ونضع فيها الزيت وافردي العجينة في الصينية وقومي بتغطيته لمدة 15 أو 30 دقيقة حتى تختمر مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بوضعها في الفرن بعد تسخينه لمدة عشر دقائق على نار متوسطة وضيفي عليها البيض والحليب على الوجه للتلميع وبعد أن تنضج اتركيها حتى ترد ويتم تقطيعها وتناولها وبالهناء والشفاء.