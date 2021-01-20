الكرواسون الفرنسي في المنزل بطريقة ناجحة مثل الجاهز تماماً هش ومورق وطعم روعه

طريقة عمل الكرواسون الفرنسي يحب الأطفال تناول أنواع عديدة من المخبوزات مختلفة الأشكال والأنواع، وللظروف المحيطة بنا نعلم أن كل أم تخاف على أطفالها وترغب بأن تقوم بتحضير كافة أنواع المخبوزات والفطائر بنفسها في البيت، كما أن هذا يجعلها توفير كثيراً لأن شراء الأطعمة والمخبوزات خارج المنزل يكلفها الكثير من النقود، وتحضيره بنفسها يوفر عليها الكثير وسوف نقدم لك سيدتي أبسط طريقة لتحضير الكرواسون الفرنسي في مطبخك. طريقة عمل الكرواسون الفرنسي يشتهر الفرنسيون بأطعمتهم اللذيذة والشهية واليوم سوف نخترق مطبخهم ونأتيكِ بأفضل طريقة لعمل الكرواسون كالتالي: المقادير: 2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

5 كوب زبدة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

4 كوب دقيق أبيض.

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 كيس خميرة فورية.

4/1 كوب ماء ساخن.

1 كوب حليب.

2/1 كوب قشدة.

1 بيضة.

1 ملعقة كبيرة ماء. طريقة التحضير: أولاً قومي برش ملعقتين كبيرتين من الدقيق مع الزبدة وادعكي باستخدام يديكِ، ثم يتم فرد الزبدة والدقيق على ورق الزبدة ثم عليك بطوي الورقة على هيئة باكيت ثم ضعيها بالثلاجة لحوالي ساعتين.

بعدها عليك بخلط كوبان دقيق والملح والسكر بوعاء كبير، ثم يتم ذوبان الخميرة الفورية بالماء الفاتر وقليل من السكر ويترك الخليط لمدة 10 دقائق ثم يتم تدفئة الحليب والقشدة بقدر على النار.

يضاف خليط الخميرة للحليب والقشدة وقلبي حتى يمتزجان معاً، ثم يضاف ما تبقى من الدقيق مع العجن للحصول على عجينة الكرواسون لينة ادعكي جيداً باستخدام اليدين ومن ثم يتم وضعها بوعاء بالثلاجة لمدة ساعة.

لينة ادعكي جيداً باستخدام اليدين ومن ثم يتم وضعها بوعاء بالثلاجة لمدة ساعة. اخرجي العجينة وباكيت الزبدة واتركيهم لدرجة حرارة الغرفة، يتم فرد العجينة على شكل مربع بعرض 25 سم ومن ثم يوضع مربع الزبدة بشكل منحرف بوسط العجينة.

قومي بطوي كل نقطة من العجينة لوسط مربع الزبدة واغلقي أطرافها، ثم يتم فرد العجينة بالشوبك واطويها وضعيها بصينية الفرن المبطنة بورق الزبدة واخفقي البيض بالماء وادهني الكرواسون وادخليها للفرن لمدة 25 دقيقة. الوسوم

طريقة عمل الكرواسون الفرنسي يحب الأطفال تناول أنواع عديدة من المخبوزات مختلفة الأشكال والأنواع، وللظروف المحيطة بنا نعلم أن كل أم تخاف على أطفالها وترغب بأن تقوم بتحضير كافة أنواع المخبوزات والفطائر بنفسها في البيت، كما أن هذا يجعلها توفير كثيراً لأن شراء الأطعمة والمخبوزات خارج المنزل يكلفها الكثير من النقود، وتحضيره بنفسها يوفر عليها الكثير وسوف نقدم لك سيدتي أبسط طريقة لتحضير الكرواسون الفرنسي في مطبخك. طريقة عمل الكرواسون الفرنسي يشتهر الفرنسيون بأطعمتهم اللذيذة والشهية واليوم سوف نخترق مطبخهم ونأتيكِ بأفضل طريقة لعمل الكرواسون كالتالي: المقادير: 2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

5 كوب زبدة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

4 كوب دقيق أبيض.

3 ملاعق كبيرة سكر.

2 كيس خميرة فورية.

4/1 كوب ماء ساخن.

1 كوب حليب.

2/1 كوب قشدة.

1 بيضة.

1 ملعقة كبيرة ماء. طريقة التحضير: أولاً قومي برش ملعقتين كبيرتين من الدقيق مع الزبدة وادعكي باستخدام يديكِ، ثم يتم فرد الزبدة والدقيق على ورق الزبدة ثم عليك بطوي الورقة على هيئة باكيت ثم ضعيها بالثلاجة لحوالي ساعتين.

بعدها عليك بخلط كوبان دقيق والملح والسكر بوعاء كبير، ثم يتم ذوبان الخميرة الفورية بالماء الفاتر وقليل من السكر ويترك الخليط لمدة 10 دقائق ثم يتم تدفئة الحليب والقشدة بقدر على النار.

يضاف خليط الخميرة للحليب والقشدة وقلبي حتى يمتزجان معاً، ثم يضاف ما تبقى من الدقيق مع العجن للحصول على عجينة الكرواسون لينة ادعكي جيداً باستخدام اليدين ومن ثم يتم وضعها بوعاء بالثلاجة لمدة ساعة.

لينة ادعكي جيداً باستخدام اليدين ومن ثم يتم وضعها بوعاء بالثلاجة لمدة ساعة. اخرجي العجينة وباكيت الزبدة واتركيهم لدرجة حرارة الغرفة، يتم فرد العجينة على شكل مربع بعرض 25 سم ومن ثم يوضع مربع الزبدة بشكل منحرف بوسط العجينة.

قومي بطوي كل نقطة من العجينة لوسط مربع الزبدة واغلقي أطرافها، ثم يتم فرد العجينة بالشوبك واطويها وضعيها بصينية الفرن المبطنة بورق الزبدة واخفقي البيض بالماء وادهني الكرواسون وادخليها للفرن لمدة 25 دقيقة.

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